“Hay que debatir, pero no con chicanas berretas”

Luego de que representantes gremiales criticaran el pedido de algunos concejales que hoy se manifiestan abiertamente a favor de la vuelta a las clases presenciales, el edil Matías Cardini (uno de los dirigentes que desde hace ya varias semanas considera necesario que de manera urgente se vuelva a las aulas) no dudó en salir a responder esas críticas calificándolas como “chicanas berretas” que no generan ningún aporte al tema de fondo.

Cabe recordar que una de estas críticas señaba como una contradicción que haya concejales que pidan la presencialidad en las escuelas mientras el Honorable Concejo Deliberante sesiona de manera virtual.

“Militantes del zoom”

En este marco, Cardini señaló: “Esas críticas me parecen una chicana berreta porque se puede averiguar bien quiénes estuvieron en contra de la presencialidad en el HCD desde marzo del 2020 y quiénes no sólo estaban a favor de la presencialidad sino también de todo el trabajo que se hizo de adaptación del Concejo para que se cumplan los protocolos. Que algunos sindicalistas militantes del zoom hagan esta chicana es intentar desviar el tema y, justamente, no tenemos que entrar en eso porque la urgencia es la apertura de escuelas y la vuelta a la presencialidad de las clases”, dijo antes de agregar que “estos sindicalistas lo que están haciendo es seguir sólo consignas militantes, tirar chicanas y no aportar ningún tipo de datos ni elementos para el debate serio. Porque hoy lo importante es debatir y preocuparse por la pérdida de contenidos y la salud emocional de los chicos. Y estos sindicalistas fanáticos del zoom no lo están haciendo”.

Esfuerzo docente

Cardini destacó que “por suerte la mayoría de los docentes no va en línea con lo que manifiestan estos sindicalistas porque la mayoría de los trabajadores de la educación ha hecho un esfuerzo enorme para sostener los vínculos con los alumnos y la enseñanza, pero esos mismos docentes hoy dicen que esto no ha sido suficiente y que los contenidos no sólo se están perdiendo, sino que los chicos están sufriendo muchísimo emocionalmente”.

Sobre el final, el concejal consideró pertinente señalar: “Tenemos que poner energía en volver a las escuelas de manera urgente. Tenemos que volver a hablar de eso, no podemos perder más tiempo y que los militantes del zoom no nos hagan perder más tiempo. Hay que debatir y discutir, pero no con chicanas berretas”, culminó.