Matías Cardini, concejal de Juntos por el Cambio, fue otro de los dirigentes locales que analizó el planteo del intendente Miguel Fernández de estudiar la posibilidad de levantar el control en los accesos y dar luz verde a las reuniones sociales al aire libre.

“Yo estoy plenamente de acuerdo con las ideas que está proponiendo el intendente y cómo está pensando todo. Me parece que es alguien que ha vivido todo este proceso y ha sido muy honesto y responsable en todo lo que ha hecho. Y creo que estas líneas van de la mano de eso. Me parece que hay que apuntar a no controlar por controlar porque se ha llegado a casi una locura con todo esto. Pensemos que en estos días uno no puede trasladarse entre provincias y sí puede trasladarse al exterior cuando Argentina hoy es el octavo o noveno país con más contagios en el mundo. Ahí es donde hay que enfocarse, donde hay que poner los recursos y no en lugares donde el impacto que tiene es casi nulo”, dijo.

En el mismo sentido, el concejal culminó señalando: “Me parce que a nivel nacional también deben darse este tipo de iniciativas porque hay riesgo de que nos volvamos locos por el hecho de que uno no pueda transitar por las rutas del país ni despedir a un ser querido que ha fallecido”.