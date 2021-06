“Hay que alertar a toda la población, estos delincuentes ya están operando en la zona”

El vecino Alberto Barrios, titular de la UOM, también decidió hacer público un intento de estafa del cual fue blanco, aunque la misma no llegó a concretarse debido a que él se percató a tiempo de la sospechosa maniobra.

No obstante, consideró pertinente comunicarse con La Opinión, medio a través del cual buscó advertir a la comunidad sobre esta metodología llevada a cabo, en este caso, a través de WhatsApp.

“Recibí un mensaje anónimo que, sin dudas, es un intento de estafa. Es un mensaje de un tal Gallardo, supuestamente de la Fiscalía, una persona muy bien hablada. En el mensaje me dice que fuera al cajero donde me van a depositar $45 mil de parte del Ministerio de Trabajo y el presidente Alberto Fernández, una truchada increíble. Yo quiero alertar a la población de Trenque Lauquen que estos delincuentes ya están operando en la zona y al azar. Pienso que es muy importante que la gente lo sepa”, dijo antes de adelantar: “Voy a hacer la denuncia policial y voy a llevar todos estos datos para alertar a la gente de Trenque Lauquen y la zona de que estos delincuentes están operando acá. Son muy hábiles y pueden estafar a mucha gente grande. Yo les dije que iba a hablar con mi abogado y que, si ellos querían, podían comunicarse con mi abogado. Obviamente no llamaron más”.

El mensaje

Seguidamente, se expone el mensaje que le llegó al vecino Alberto Barrios y que también puede llegar a otros vecinos de la ciudad: “Muy buenos días, quién se dirige hacia tu persona es el doctor Federico Gallardo. Trabajo para Fiscalía número 1 de Trenque Lauquen. En el día de la fecha tenemos un encarpetado presentado a través de la Ley 27.260 la cual representa la orden decretada por el doctor Alberto Fernández a través del fallo favorable que ha obtenido el Ministerio de Trabajo para los subsidios de $45.000 en la cual le pertenecen y competen a todos activos tanto nacionales y provinciales. Te debo informar que el día de mañana tenés un turno para presentarte en nuestra Fiscalía y te pido que te comuniques con nosotros para brindarte un turno y los requisitos que tenés que presentar. Aguardo por tu respuesta muchas gracias”.

Como señaló a este medio el comisario Pedro Cicconi, ante una situación similar es importante realizar la denuncia inmediata para terminar con estos intentos de estafas en la región.