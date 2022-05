Hay mucho para leer

No es ninguna novedad si se afirma que, por suerte, el material de lectura disponible en el planeta Tierra es realmente importante, al punto de que no nos alcanzará una vida entera para leer todo lo que se ha escrito desde que el mundo es mundo.

Por supuesto que nadie se encuentra detrás de ese objetivo, pero sí es frecuente escuchar a muchas personas lamentarse por no contar con el tiempo suficiente para leer todo lo que se quiere. No obstante, no hay que desesperarse. Por el contrario, es conveniente trabajar para encontrar el momento del día y disfrutar de una buena lectura, sea cual sea el autor o la autora elegida. En este pequeño texto, decidimos recomendar algunas obras de la reconocida escritora argentina Claudia Piñeiro como una ayuda para que, quien ésto lea, pueda comenzar o retomar el sano hábito de vivir cerca de la literatura. ¿Cuáles recomienda usted?