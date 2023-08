“Hay mayor conciencia de la gente en saber que, si se tiene un animal, debe ser de manera responsable”

Ubicado desde hace casi cinco años en Avenida García Salinas 1215, Hospital Veterinario Zatun recibe diariamente a muchas personas que requieren alguno de los variados servicios que allí se brindan a cargo de un importante grupo de profesionales. Clínica, cirugías, internación, diagnósticos por imagen, análisis, pet shop y guardería son algunos de los más requeridos por los trenquelauquenses y vecinos de la zona.

En este marco, La Opinión dialogó con la veterinaria Silvina Pelayes, quien contó detalles del importante trabajo que allí se realiza, los principales requerimientos de sus clientes y analizó cómo ha cambiado la conciencia de la gente al momento de decidir adoptar una mascota.

Inicios

En primer lugar, la profesional contó cómo se vinculó con esta profesión. “Desde chiquitita, desde los cinco años que quiero ser veterinaria, no cabía otra cosa en mi cabeza. Me preguntaban ‘qué querés ser cuando seas grande’ y yo respondía veterinaria, nunca lo dudé. Me gustaban los animales, pero quizás de chiquita no lo sabía pero, a medida que fui creciendo, me di cuenta de que además me gustaba mucho la medicina. Y como también me gustaban los animales, más que nada los perros y los gatos, entonces combiné ambos gustos y me decidí a estudiar medicina aplicada a perros y gatos”, dijo antes de recordar que “yo soy oriunda de Neuquén, me fui a estudiar a Gral. Pico, La Pampa, donde hice toda la carrera. Una vez que me recibí me fui unos meses a hacer experiencia a Neuquén y de ahí me vine a Trenque Lauquen donde estaba trabajando mi marido quien también es veterinario”.

Hospital Veterinario

La entrevistada contó que “Hospital Veterinario Zatun es una fusión de dos veterinarias que nos juntamos para crear esta veterinaria más grande. La idea fue poder abarcar más tiempo abierto, todos los días, poder hacer guardias los fines de semana, tener mucha gente disponible para brindar el servicio. Nuestra idea fue siempre el trabajo en equipo, creemos que trabajando en equipo es la mejor manera de crecer. Una sola persona no puede abarcar todo, desde los conocimientos, desde los tiempos laborales, entonces creemos que el equipo es fundamental para poder hacer algo grande e ir creciendo cada vez más. Esa fue la idea de esta veterinaria que en noviembre va a cumplir cinco años”.

Cabe recordar que, además de Silvina Pelayes, el grupo médico de Hospital Veterinario Zatun está conformado por Jorge Musitani, Virginia Salvagno y dos ayudantes más, también veterinarias, Carolina Guzmán y Mailén García. El secretario es Nahuel Luján y la peluquera Elisa Vergniaud.

El servicio

Consultada sobre cuál es el servicio que se ofrece, Pelayes indicó que “la idea nuestra es poder resolver todo lo que podemos acá sin la necesidad de derivaciones. Atendemos todo lo que es la atención de los cachorros, asesoramiento, plan sanitario, vacunas, desparasitaciones, lo que es la parte clínica general, cirugías, y estamos apuntando en estos últimos tiempos a crecer mucho en lo que es tecnología y aparatología para exámenes complementarios. Hemos montado una sala de rayos para hacer radiografías digitales con autorización y habilitación del Ministerio de Salud. Está todo preparado, con las paredes y puertas plomadas para hacer realmente muy bien las cosas como se tienen que hacer”. “Hacemos también ecografías y, lo más nuevo que tenemos, es todo el equipo de laboratorio para hacer análisis de sangre. Son todos métodos complementarios que nos ayudan a llegar a un diagnóstico. También tenemos electrocardiógrafos y una sala de internación. La idea es tratar de resolver todo lo que más podemos acá y llegar lo más rápido posible a un diagnóstico y después resolverlo. Si es quirúrgico o si es un tratamiento médico, también tratar de resolverlo”, afirmó antes de agregar que “también tenemos la parte de pet shop que es venta de accesorios, comederos, colchonetas, ropita, la parte de farmacia y también tenemos guardería, para cuando la gente se va de vacaciones puede dejar su mascota acá”.

Estética

Uno de los servicios también muy requeridos, además de la atención médica, es el de peluquería. “Es un servicio que se pide muchísimo y por suerte siempre está llena la peluquería, siempre tenemos todos los turnos dados. Si bien hay una época que es más el fuerte como es el verano, últimamente la peluquería está llena todo el año. La gente trae mucho a sus mascotas a bañarse y a cortarse el pelo”, comentó.

En este sentido, afirmó que “el perro y el gato ya son parte de la familia, son un miembro más. Cuando yo me vine a vivir a Trenque Lauquen todavía no estaba el gato tan incorporado, sino que se tenía en el galpón para que se coma las lauchas. Hoy ya no. La gente tiene su gato como mascota, los cuida mucho, cumplen con el plan sanitario, los castran, hacen todo lo que le sugerimos que hagan, son un miembro más de la familia”.

Consejos

Respecto de qué es lo que hay que tener en cuenta al momento de decidir tener una mascota, la veterinaria comentó. “Hoy en día tener una mascota es una gran responsabilidad y por eso tenemos que tener consideraciones antes de adquirirlas, ya sea comprándola, adoptándola o recibiéndola como regalo. Hay que saber que necesitan tiempo, dinero y mucho amor. Porque tiempo hay que dedicarle, para sacarlos a pasear, para estar atentos a ver si comen, si no, si hacen pis, si no, hay que prestarles atención. Dinero, porque hoy en día es todo muy costoso y tener a las mascotas bien tiene su costo y lo ideal es realizar por lo menos una visita al año al veterinario como para hacer los chequeos y cuidar que el plan de vacunación esté completo, también una o dos veces al año, y poder alimentarlos con alimento de buena calidad. Esas son las cosas que hay que considerar siempre antes de adquirirlos. Es muy común que, por ejemplo, para el Día del Niño se regalen mascotas y los chicos tienen que estar acompañados por la responsabilidad de un adulto, no es sólo regalar la mascota porque la emoción del regalo dura un ratito y es una vida que nos acompaña 12 o 15 años y hay que ocuparse bien de ese animal”, enfatizó.

Mayor conciencia

Por último, la profesional entrevistada no dudó en afirmar que “hay una mayor conciencia” de las personas que deciden adoptar un animal sobre la atención que éstos merecen. “Siempre estamos en la lucha de tratar de educar a la gente en que si se tiene un animal se lo tenga de manera responsable y creo que vamos por buen camino porque se ve que hay mucha gente que se dedica a mantener un buen cuidado de su mascota, los tiene bien, los alimenta, los lleva al veterinario, los castra. Siempre va a haber excepciones, pero en líneas generales la gente está tomando conciencia. Además, hoy en día con tanta red social, hay mucho control, muchas protectoras que están haciendo hincapié en este tipo de cuidados. Estamos más observados y tenemos que cuidarnos de nuestras acciones”, comentó.