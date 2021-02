Hay más de 400 restricciones perimetrales vigentes por violencia de género

El aberrante crimen de la joven Úrsula Bahillo en la localidad de Rojas volvió a darle visibilidad a una problemática que parece no tener fin, al punto tal que, en lo que va del año, 44 mujeres fueron asesinadas en el marco de episodios de violencia de género.

Y, si bien a nivel local afortunadamente no se han registrado episodios de la misma magnitud del ocurrido en Rojas, cotidianamente se registran episodios de violencia de género que preocupan principalmente por la cantidad de los mismos.

Al respecto, el Jefe Distrital de Policía Departamental de Trenque Lauquen, Marco Antonio Arregui, se refirió a los protocolos ante casos de violencia de género y destacó el accionar en conjunto e interdisciplinario que se realiza en el distrito de Trenque Lauquen, al tiempo que confirmó un dato alarmante: la existencia en la ciudad de más de 400 medidas de restricción perimetral vigentes.

Actuaciones

En este marco, Arregui hizo hincapié en las actuaciones y el trabajo vinculado a las causas de violencia de género y explicó que “las perimetrales no las dispone la policía sino la Jueza de Familia o la Jueza de Garantía en turno. Son ellas quienes disponen de las perimetrales, que generalmente son de 100 metros a la redonda, o el botón antipánico”.

En ese sentido, remarcó el trabajo interdisciplinario entre las comisarías del distrito, la Comisaría de la Mujer y la Departamental que dirige.

Números

Por otra parte, el funcionario policial confirmó un dato que alarma y tiene que ver con el número de perimetrales vigentes en la ciudad cabecera del distrito: “Hay muchas perimetrales, más de 400 medidas en la ciudad cabecera. La mayoría de estas perimetrales el imputado las respeta pero, cuando se viola la restricción, nos avisan y de inmediato está a disposición un móvil policial que constata esa situación y se lo aprehende por Desobediencia. No se puede arrimar para nada, no hay justificativo. Es un delito flagrante”, indico

Denuncias

En tanto, Arregui detalló que, en la mayoría de los casos, es la víctima la que denuncia algún hecho de violencia o violación de la restricción perimetral por parte de su ex pareja. “Normalmente, quien denuncia es la propia víctima, diciendo que su ex pareja la está molestando o está cerca y automáticamente el 911 deriva un móvil para realizar la constatación y la aprehensión del individuo de manera automática”.

Además, indicó que, afortunadamente, a nivel local no se han registrado episodios de la gravedad del ocurrido días atrás en la localidad de Rojas y añadió que se trabaja constantemente con Comisaría de la Mujer y la Familia para evitar que ello suceda.

En la región

Cabe recordar que, en el último tiempo, se registraron dos femicidios en localidades vecinas que provocaron consternación en toda la región. Uno de ellos fue el crimen de la joven pehuajense Bárbara Zavala quien fue asesinada por su ex pareja que había pertenecido a la fuerza policial. El hecho ocurrió en diciembre de 2019 en la localidad de Pehuajó y tuvo repercusión en medios de todo el país por la gravedad del mismo.

En tanto que, en noviembre del mismo año, Milagros Robledo, una menor de edad, fue asesinada en la localidad de General Villegas. Por el hecho fue detenido Adrián Cristian Almirón quién habría sido el autor del crimen.

Lamentablemente, se trata de una problemática que al parecer resulta difícil de resolver si se tiene en cuenta que, en lo que va del año, se viene registrando un femicidio cada 23 horas.