“Hay algo que caracteriza a las cooperativas y es que su contribución a lo local es clave”

El Licenciado Eduardo Fontenla visitó ayer la ciudad de Trenque Lauquen invitado por la Cooperativa de Electricidad local en cuyos salones comunitarios brindó, en horas de la tarde, una disertación titulada “El rol de los delegados, consejeros y síndicos” la cual tuvo el fin de analizar las estrategias que permitan desarrollar nuevos y más eficaces procesos comunicacionales, optimizar la prestación de servicios y pensar, de manera conjunta, las necesidades y expectativas en la actual coyuntura social y económica.

Antes de iniciada su disertación, el licenciado dialogó con La Opinión y explicó detalles y el objetivo del encuentro concretado ayer. “La Cooperativa de Electricidad de Trenque Lauquen, en su preocupación por prestar servicios eficaces y eficientes y también por mejorar el vínculo relacional con sus asociados y delegados, decidió hacer una reunión para pensar juntos cómo podemos mejorar los procesos comunicacionales y también cómo podemos pensar, en función de las nuevas necesidades y expectativas que van surgiendo en las comunidades, la prestación de servicios. Lo que buscamos es hacer una presentación y luego una participación y un diálogo”, comentó antes de agregar: “Nosotros venimos siempre con la idea de que no hay nadie que sepa todo y no hay nadie que no sepa nada. Partimos de ahí y de ver cómo también las personas nos pueden expresar sus expectativas, sus necesidades, cómo ven la realidad, compartir enfoques y ver si podemos sacar alguna conclusión común. Lo que buscamos es el consenso y el diálogo es una herramienta fundamental del consenso. Por eso esta decisión tan importante de la Cooperativa de buscar siempre dialogar”, expresó.

Tres economías

Consultado sobre cómo afecta el actual escenario económico al mundo cooperativo, Fontenla comentó que “en nuestro país existen tres economías: la economía de capital privada, la economía del Estado y la economía cooperativa”. “Nosotros sostenemos que las regiones y las provincias del país funcionan mejor cuando existen las tres economías. Y la economía cooperativa nos parece muy importante sobre todo por el arraigo local y regional. Hay algo que caracteriza a las cooperativas y es que su contribución a lo local es clave. Su excedente, su contratación de mano de obra y demás siempre tienen un anclaje local. Por eso, solemos decir que no son lo mismo las comunidades y ciudades donde existen cooperativas que aquellas en las que no existen. Son muchos más dinámicas, son mucho más potentes las comunidades donde hay presencia de economía cooperativa”, destacó.

“Y también tenemos que fortalecerlas porque es un método de organización que permite a aquellos que no tienen la suficiente capacidad económica para ciertos productos y servicios hacerlo a través de formas asociativas. Esto es una racionalidad que favorece al desarrollo”, afirmó.

Inflación

En cuanto al contexto inflacionario, el entrevistado señaló: “Tenemos que pensar que estamos en un contexto económico difícil y, obviamente, a las entidades cooperativas los contextos inflacionarios no les son favorables a ningún proceso productivo y de servicio. Por lo tanto, esto afecta y, sobre todo, tiene un impacto en el largo plazo porque es un factor que exige pensar mucho en lo inmediato y en la coyuntura y, a veces, nos quita la mirada de largo plazo. Y la Cooperativa de Electricidad de Trenque Lauquen tiene esta dimensión empresarial porque también pensó en el largo plazo”.

Seguidamente, se preguntó: “¿Por qué recurrir a las cooperativas? Porque son organizaciones de trabajo, de producción y de servicio. No son organizaciones especulativas. Entonces, qué necesita la Argentina, necesita entidades productivas, de servicio y de trabajo como es la Cooperativa de Trenque Lauquen. Porque tal vez tener entidades muy vinculadas con lo financiero no es contributivo al desarrollo”.

Consultas

Respecto de cuáles son las mayores inquietudes que se presentan en las disertaciones que como docente suele desarrollar en diversos ámbitos, Fontenla señaló que “las inquietudes que más surgen están relacionadas sobre cómo podemos hacer juntos lo que individualmente no se puede, cómo podemos aumentar la participación de la gente en el contenido, en la administración y en el control de las organizaciones. La otra cuestión que surge es cómo podemos agrandar la presencia de productos y servicios de cooperativas. También cómo podemos mejorar los sistemas democráticos, porque la democracia es un elemento central de los procesos de conducción de las cooperativas. Y también cómo aumentar los mecanismos de participación”.

Por último, comentó: “Recién estábamos analizando dos aspectos a pensar como son el tema de género y el tema de juventud, sobre todo porque hay algo que nos aporta la teoría que señala que, cuando hay incorporación de la juventud, las visiones organizacionales cambian y mejoran. Cuando hay equilibrio de género también hay una mirada un poco más equilibrada. Y en eso estamos para pensar juntos y sin recetas”.