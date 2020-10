Hay alerta en el Sistema Nacional de Bomberos

Cristian Nieto, uno de los referentes de Bomberos Voluntarios de Trenque Lauquen, de los más experimentados y con una extensa carrera en el servicio público, se manifestó sobre los incendios forestales en varias provincias y destacó que personal de la ciudad podría colaborar en San Luis ante la emergencia.

El representante local de Bomberos indicó que “el fuego arrasa en muchos casos con todo a su paso, y vienen varias provincias con falta de lluvias, es un panorama complejo”, analizó.

Además dijo que esta cuestión desencadenó “el alerta en Sistema Nacional de Bomberos y cada una de las instituciones puso en alerta al personal”, dijo y añadió: “La semana pasada recibimos por parte del director regional de Operaciones directivas para un relevamiento para ver la disponibilidad que teníamos. Si bien el foco está en Córdoba, también conocemos la situación de distintas provincias y el jueves pasado nos solicitaron ayuda para Corrientes quienes nos manifestaban la necesidad de que la brigada esté disponible por una semana, por ello enviamos la disponibilidad de la región y luego se desestimó Corrientes y se cambió a San Luis”.

Y manifestó que “el sábado tuvimos la necesidad de salir para allí dando respuesta a nivel federativo donde cada una de las regiones puso a disposición el personal, unas 20 unidades se movilizaron a San Luis”, dijo y detalló que cada uno de los Bomberos debió ser hisopado para el ingreso a la provincia vecina.

“Es posible que bomberos de Trenque Lauquen tenga presencia allí aunque no sabemos cuándo van a ser los relevos”, manifestó Nieto al tiempo que indicó que hasta que no se tiene resultado de los hisopados no se puede comenzar con el trabajo.

También reveló que para trabajar en incendios forestales los efectivos deben tener un certificado de especialidad en esa materia y que en Trenque Lauquen sólo hay 10 que lo tienen, de los cuales sólo 5 podrían viajar. También dijo que para viajar en estas operaciones muchas veces sacan las vacaciones en el trabajo adelantadas para ir a cubrir estas urgencias.