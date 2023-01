Hay 558 vecinos que esperan por la moratoria previsional para jubilarse

Por el no tratamiento del proyecto de Ley de Moratoria Provisional que ya cuenta con media sanción en el Congreso, 558 vecinos de nuestro distrito ven bloqueada su posibilidad de jubilarse.

Así lo indicó la titular de la Udai T. Lauquen de Anses y concejal por el Frente de Todos, Leticia Badino, quien explicó los alcances de la ley y pidió a los dirigentes locales de las distintas fuerzas políticas que se negaron a tratar dicha iniciativa, que le exijan a los representantes nacionales que revean esa postura.

En primer lugar Badino indicó que “las moratorias del año 2005 y 2014 permitieron a muchos ciudadanos de nuestro país acceder a su jubilación. Aún sin contar con los aportes que establece el sistema previsional”. “Las moratorias fueron básicamente eso, un instrumento para cumplir el derecho a la jubilación y que la gente pudiera ir pagando, con su haber, los años de aportes que no tenía en sistema”, explicó.

Y añadió que “desde diciembre, las y los argentinos/as no cuentan con una moratoria, a pesar de que el proyecto de Ley ‘Plan de Pago de Deuda Previsional’ tiene media sanción en el Congreso.

Esto es así porque los diputados nacionales de la oposición, irresponsablemente, se niegan a dar quorum y votar la nueva ley”.

Situación

Por otra parte Badino explicó que esta situación provoca que “en la provincia de Buenos Aires, 268.628 personas que necesitan esta Ley para acceder a su jubilación, encuentran obstruido su derecho. Y, en Trenque Lauquen, son 558 mujeres y hombres las/los que esperan que la oposición deje de obstruir neciamente este imprescindible instrumento”.

Asimismo sostuvo que “sin esta Ley, solo una de cada diez mujeres y tres de cada diez hombres logran reunir el requisito de 30 años de aportes al llegar a la edad de jubilarse”.

“Sin fundamentos”

Por otra parte la concejal remarcó que “en el 2022 se jubilaron 744.000 argentinas y argentinos, y el Presupuesto 2023 ya está votado”, y que “se obstaculiza, sin fundamentos, una política que afecta, no al Gobierno, sino al pueblo”.

Por tal motivo consideró como “muy necesario” que “las y los dirigentes locales exijan a sus referentes nacionales el inmediato tratamiento y aprobación de la nueva moratoria para no dejar desamparadas/os a más de 550 trenquelauquenses”.