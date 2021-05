¿Hasta cuándo deberían durar estas restricciones?

Con cifras que superan los 400 fallecimientos diarios y los 25 mil contagios, varios expertos, algunos integrantes del Comité que asesora al Gobierno, comenzaron en las últimas horas a pedir mayores medidas o la prolongación de las actuales hasta que se produzca un descenso significativo de los casos, que permita descomprimir la compleja situación del sistema de salud.

“Es una situación muy variable, pero si hace falta cerrar más, vamos a tener que cerrar”, dijo el médico infectólogo Hugo Pizzi en declaraciones a Canal 9. Asimismo, lamentó la “indisciplina” en relación a los cuidados y se quejó de la proliferación de las fiestas clandestinas.

“Es necesario desalentar las reuniones sociales y que la gente salga lo menos posible”, remarcó por su parte Luis Cámera, uno de los asesores del Ejecutivo en materia sanitaria. Mientras que su par Tomás Orduna sostuvo que las medidas actualmente vigentes -con plazo hasta el próximo viernes 21 de mayo- deberían prorrogarse “hasta que logremos bajar a 4.000 casos por día” porque “25.000 casos es un trampolín altísimo para la ola de invierno”.

No obstante, Orduna afirmó que “las restricciones surtieron efecto y es verdad que hemos logrado frenar un crecimiento sin fin”, y explicó que, de los 30 mil casos de coronavirus que la Argentina tuvo del 9 del 15 de abril pasado, la proyección era tener “entre 50 y 60 mil casos” si no se adoptaban medidas restrictivas que mitigaran la propagación.

Pese a esto, lamentó que muchas personas incumplen las medidas de cuidado y volvió a poner el acento en la necesidad del “compromiso de todos” para mitigar la propagación de la enfermedad. “Si yo no hago bien las cosas, no puedo después poner el dedo acusador a los gobiernos diciendo que las cosas no se hacen bien”, agregó.

Fiestas clandestinas

Los expertos se mostraron especialmente preocupados por las fiestas clandestinas pese a las restricciones.

“Encima son financiadas por los padres porque cuando se desactivan son todos chicos de 17, 18 y 20 que no tienen un peso en el bolsillo. Entonces, ¿quién le dio plata la ir a esas fiesta? Los padres”, se quejó Pizzi y habló de una “indiferencia” social. Asimismo, resaltó que hoy los jóvenes son uno de los grupos más afectados y subrayó que las nuevas variantes son más peligrosas.

“En las terapias vas a ver a jóvenes atléticos internados. La situación ya no es como la del año pasado”, indicó.

“Hay muchísima gente que no está colaborando adecuadamente en sostener las restricciones, además de los que hacen las reuniones masivas, fiesteras”, dijo por su parte Orduna.

Además, abogó porque le dirigencia “dé el ejemplo” y sostuvo que “sin duda” el expresidente Mauricio Macri “es un mal ejemplo para sus votantes al no cumplir las restricciones y los protocolos”.

“Si un líder no muestra lo que tiene que hacer, el resto de sus seguidores se relaja”, afirmó, aunque aclaró que el incumplimento de las medidas sanitarias no es generalizado en la oposición, “porque muchos sí las cumplen”. (DIB)