“Ha mermado la venta y el consumo, pero en el distrito no hubo despidos ni cierre de empresas”

Que la pandemia de Covid-19 y la crisis económica del último año han generado varios y reiterados inconvenientes en distintos rubros de la economía, ya no es una novedad. Pero qué ocurre este año, cuando la parte más complicada tanto de la enfermedad como del aislamiento decretado para prevenir su propagación pareciera comenzar, de a poco, a quedarse atrás.

Con ese fin y en el marco del Día del Mecánico, La Opinión se comunicó con el secretario general de SMATA Seccional Trenque Lauquen, Edgardo Scalesa, quien contó cómo el trabajador del sector recibe un nuevo 24 de febrero, fecha en que se reconoce su labor.

“El panorama está difícil como en todos los rubros de todo el país. Hubo paritarias en diciembre, un aumento, pero los sueldos para el operario están bajos, la inflación que ha habido en el último tiempo hace que los aumentos no alcancen. Es una lucha constante. Por supuesto que estas negociaciones no las manejamos nosotros, sino Smata central con los empresarios para conseguir aumentos y que el salario del trabajador no se quede atrás”, señaló.

Ni despidos ni cierres

No obstante este panorama preocupante, Scalesa comentó: “Para nosotros, por suerte, tanto durante la pandemia del 2020 como hasta el día de hoy no hemos tenido despidos ni cierre de empresas. Sí ha bajado el consumo, hay menos trabajo, ha mermado la venta y la situación está complicada. Hoy las fábricas y las terminales no están produciendo lo que tendrían que producir”. “En otros lugares como Olavarría, Mar del Plata y en ciudades más grandes se ha notado más la crisis, pero nosotros, en lo que respecta a nuestro distrito, venimos estables. Aunque, sin duda, se hace difícil para el empresario poder abonar todo lo que debe abonar como lo es el aporte al sindicato, la obra social y demás” dijo.

En este marco, el dirigente gremial agregó: “La expectativa para nosotros durante este año es que la situación cambie, es difícil, pero estamos en la lucha. Entre todos esperamos un cambio. Va a ser duro el año, no tanto como el 2020, pero va a ser duro. Es una lucha que tenemos que dar tanto el sindicato, el trabajador como el empresario. Es cuestión de dialogar y ponerse de acuerdo. Nosotros desde Smata tenemos, con las empresas del distrito, mucho diálogo y buena relación. Por suerte, todas las firmas siempre nos atienden bien”.

Kit escolar

Scalesa anunció que, en estos días, SMATA Trenque Lauquen estará entregando kits escolares con diferentes útiles para que los hijos de sus afiliados cuenten con lo básico para el inicio de clases. “SMATA central, que todos los años manda la mochila, este año no la puede dar.

Pero sí nosotros estamos haciendo un esfuerzo de entregar un kit escolar para el compañero cuyos hijos arranquen el jardín, la primaria y la secundaria. Es un esfuerzo del sindicato para que el compañero no arranque gastando. Llegaron el último lunes y tenemos que salir a repartirlos. Por suerte, a pesar de esta situación, podemos dar esta ayuda”, destacó.

Aprendizaje

Por último, Scalesa hizo un balance de su actividad al frente de Smata Trenque Lauquen. “Asumí en diciembre del 2019 y quedé como delegado normalizador.

Para mí, en todo sentido, ha sido difícil este primer año porque soy nuevo y tengo que aprender mucho. El tema del sindicato no es fácil, pero por suerte tenemos un equipo de trabajo muy bueno. Tengo buenos compañeros quienes, ante cualquier inconveniente, trabajamos codo a codo, laburamos todos juntos, y nos ayudamos” sostuvo.

Sobre el final, el dirigente envió un cálido mensaje a todos los trabajadores mecánicos en su día.

“Que el compañero trabajador tenga un buen día, que lo sepa disfrutar como me ha tocado a mí cuando estaba en el taller y que la pasen bien y en familia que es lo más importante” enfatizó.