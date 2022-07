“Guardan US$20 mil millones y no liquidan esperando una mejor rentabilidad”

En medio de la disparada del dólar blue y la expectativa por posibles nuevas medidas de parte del Gobierno, el presidente Alberto Fernández dijo este viernes que el Gobierno tiene “el desafío de enfrentar a los que especulan con el dólar” y apuntó contra el sector agropecuario al asegurar que “guardan 20 mil millones de dólares y no los liquidan esperando una mejor rentabilidad”.

“A los desafíos les voy a poner el pecho y los vamos a superar juntos”, dijo Fernández en un acto en el Museo del Bicentenario, acompañado por gobernadores. Sin embargo, disparó: “Por momentos uno siente que son demasiados los obstáculos que se nos ponen”.

“Yo sé muy bien que los tiempos que nos han tocado han sido muy difíciles. No tiene que recordármelo nadie, en cada cana de más que gané está cada uno de los problemas”, dijo. Y añadió: “Sé el contexto muy difícil que vive la Argentina y que yo no descuido. Tengo muy presente y porque trabajo todos los días”.

En ese contexto, y en el que reconoció el problema de la inflación, Fernández apuntó contra el campo al señalar que “guardan 20.000 millones de dólares y no los liquidan esperando una mejor rentabilidad cuando el país los necesita”. Además, volvió a vincular la suba de precios con la guerra en Ucrania y aseguró que tiene muy presente la delicada situación que vive la Argentina. “Yo les pido que recuerden que no escapé a ninguno de los problemas”, indicó.

“Los necesito a todos movilizados, acompañando una oportunidad que no debemos perder, la de crecer con dignidad. Sepan los que me quieren torcer el brazo, que no me lo van a torcer. Sé que cuento con todos y cada uno de ustedes”, enfatizó en referencia a su gestión de Gobierno y ante 16 mandatarios provinciales, algunos presentes de forma virtual.

Las palabras de Fernández tuvieron lugar en el marco de un acto en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, donde el mandatario se mostró junto al ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus. El motivo del encuentro fue la firma de una carta de intención con gobernadores para el comienzo de obras de infraestructura científica y tecnológica en sus respectivas provincias, con una inversión total anunciada de casi $9900 millones.

En otro pasaje de su discurso, el Presidente aseguró que ninguna sociedad se desarrolla sin educación, sin conocimiento, sin ciencia y tecnología. “Seguimos apostando a la educación, la ciencia y la tecnología como forma de crecimiento y que no se concentre en el centro del país, sino que se distribuya a lo largo de toda la patria para que la Argentina pueda desarrollarse a la par”, afirmó.

En este sentido, consideró que “cuando eso pasa, las sociedades quedan reducidas a ser productoras de insumos primarios y pierden potencial de la industria y el trabajo”. (DIB) FD