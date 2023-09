“Granja del Pueblo”, un comercio que apuesta a la calidad y a la óptima atención de su clientela

Ubicado desde hace más de seis años en la esquina de Villegas y Pasteur, “Granja del Pueblo” ha logrado en este periodo de tiempo obtener un merecido reconocimiento por parte de una clientela que visita diariamente sus instalaciones para requerir algún producto determinado, todos ellos sumamente exquisitos.

Juan Ignacio Carnero, su propietario, dialogó con La Opinión, repasó la historia de su negocio y analizó el presente económico complejo que afecta a todos los rubros por igual y, sobre todo, al bolsillo de una clientela que hace esfuerzos por continuar consumiendo aquello que le gusta. “Estamos en el rubro desde hace más de 16 años. Granja del Pueblo se formó en la vecina localidad de 30 de Agosto hace unos diez años y en Trenque Lauquen estamos en la esquina de Villegas y Pasteur hace más de seis años trabajando firme y siempre tratando de mantener la misma calidad, siempre cuidando los precios y, más que nada, haciendo mucho hincapié en la atención y la higiene. Esas son las tres premisas más importantes con las que nos manejamos: calidad, atención al cliente e higiene”, enfatizó.

Innovar

Carnero afirmó que, desde su negocio “día a día tratamos de renovar, de innovar lo que le ofrecemos a nuestra clientela. Hace más de tres años, después de la pandemia, implementamos también el rubro rotisería, elaboramos todo lo que es tartas, empanadas, milanesas a la napolitana, bocadillos de acelga, entre otros productos. Se cocina solamente al mediodía para que la gente pueda llevarse sus tortillas simples o rellenas de jamón y queso, también tartas de pollo con jamón y queso, tarta de caprese, acelga, espinaca, zapallo, zapallo anco, zapallito y mucho más. Tenemos una amplia variedad de lo que es vianda”.

Y agregó que “después recibimos frescos tres veces por semana pollo, trabajamos con un frigorífico supremo de Cañuelas donde se faena el pollo a la mañana y a la noche lo traemos a Trenque Lauquen. Somos representantes de ese pollo que es fresco, no es congelado, es un pollo que no tiene hielo en su carne y nosotros recibimos el pollo entero y acá lo elaboramos, hacemos desde milanesas hasta muslitos rellenos, pechugas rellenas, pollo arrollado, hacemos todo acá”.

Asimismo, el comerciante comentó que “recibimos dos veces por semana media res de cerdo, elaboramos nuestros propios chorizos parrilleros, nuestros propios chorizos secos y vendemos todo lo que es corte de cerdo y carne vacuna. También recibimos dos veces por semana y vendemos cortes de novillitos”.

Siempre calidad

Si de algo no duda Juan Ignacio Carnero es que nunca va a resignar la calidad de lo que vende. “Es preferible siempre la calidad y no tener un excelente precio porque es muy difícil equilibrar calidad con precios, pero hoy nos volcamos más que nada por lo que es la calidad y nos caracterizamos por eso”, dijo antes de destacar que “elaboramos todos los días con mercadería fresca. Trabajamos mucha variedad de pescado y somos un grupo de trabajo que se desempeña muy bien durante cada jornada, acá no hay empleados, no hay patrón, trabajamos a la par siempre todos juntos. Apuntamos a que el negocio sea familiero, a hacer chistes con el cliente, de preguntarle cómo está y que se vaya conforme. Nosotros ya tenemos una clientela amplia en estos siete años que estamos trabajando en esta esquina. Los comienzos del negocio fueron duros hasta que nos conocieron, pero siempre, desde el principio, fue todo tirando para adelante”.

Actualidad

Respecto del complejo panorama económico que se atraviesa en este momento en el país y que en muchos rubros ha generado una notoria baja del consumo, el entrevistado comentó: “Te das cuenta que a la gente le cuesta mucho poder comprar, esta situación le ha afectado mucho el bolsillo, el dinero no alcanza, pero todavía hay gente que consume. A lo mejor, en lugar de llevarse un muslo relleno, se llevan una pata muslo. Pero durante la semana trabajamos bastante bien, pero explota con las promociones que tenemos con las cuentas DNI sábado y domingo y también con el banco Nación trabajamos con todas las tarjetas de crédito habituales. Siempre tratamos de satisfacer al cliente, estamos predispuestos a hacer mercadería a gusto de cada uno, elaboramos milanesas sin sal, también tenemos clientes que piden medallones de pollo con verdeo sin sal y se los preparamos. También hacemos hamburguesas de pollo rellenas con verdeo, con morrón, con zapallo, con jamón y queso y con espinaca, entre muchas otras variedades”.

El futuro

Por último y con respecto a los años venideros, Carnero afirmó ser optimista. “Creo que estamos bien impuestos en Trenque Lauquen porque ‘Granja del Pueblo’ ya es un nombre reconocido por su calidad y su atención. A futuro esta empresa siempre apuntará a seguir para adelante, seguir innovando y seguir haciendo cosas nuevas. Personalmente, lo que yo busco es tener bien a mis empleados y satisfacer de la mejor manera a los clientes”, expresó.

De esta manera, la invitación para conocer el servicio de ‘Granja del Pueblo’ ya esta hecha. Queda sólo acercarse a Villegas y Pasteur y solicitar algunos de los riquísimos productos que este negocio ofrece.