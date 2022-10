Gran triunfo y título para Paola Griffa

El campeonato La Pampa Corre 2022 coronó a sus campeones tras la octava y última fecha disputada el fin de semana. Se trata del piquense Juan Soloppi y la trenquelauquense Paola Griffa, los mejores del año, donde Griffa repite lo conseguido en el 2021.

La fecha que dio cierre al evento se disputó por calles de la localidad de Metileo, con el apoyo del Gobierno de La Pampa, a través de la Subsecretaría de Deportes, y la fiscalización de Marathon Eventos.

“La carrera, que tuvo la presencia del intendente de Metileo, Juan Carlos Pavoni, reunió una buena cantidad de atletas, que protagonizaron un interesante espectáculo deportivo tanto en los 10 como en los 5 kilómetros” informó La Arena.

Juan Soloppi, que además de atleta es boxeador y no descarta reaparecer en un festival en Santa Rosa, sumó una nueva victoria, aunque esta vez la lucha fue más peleada desde el comienzo, con rivales que no aflojaron en ningún momento, pero que no les alcanzó para cortar con la supremacía del vencedor. Cabe señalar que Soloppi corrió después de haber estado enfermo, quizás por esta razón su ritmo no fue sólido como en las fechas anteriores. Aunque como es su costumbre se esforzó el máximo para nuevamente ocupar el escalón más alto del podio.

Soloppi estableció un tiempo de 38’56 en los 10 kilómetros, escoltado por el atleta de Caballos Alberto Cedeño, con 39’43, y Luis Leguizamón, con 40’23. Desde el cuarto al sexto puestos se ubicaron Lautaro Lapenta, con 40’41, Jorge Genovesio, con 42’30, y Agustín Avaro, con 42’53. Séptimo se posicionó Víctor Fleitas, con 42’53, octavo, el santarroseño Héctor Pedernera, con 43’21, noveno Francisco Vega, con 44’01, y décimo el piquense Federico López, con 44’43.

Damas

Por su parte, Paola Griffa sumó una nueva victoria en la general de 10 kilómetros de mujeres. La trenquelauquense, que fue tan sólida como en las demás fechas de este certamen, completó esta distancia con un registro de 42’12.

El podio se completó con la castense Marlen Sosa, con 49’44, y la quemuense Gabriela Benvenuto, con 50’44. Los diez primeros lugares se completaron con Noelia López, con 51’38; Alicia Regis, con 51’55; Melisa Pinto, con 52’09; María Gabriela Montes, con 52’18; Celia Ramírez, con 53’58; Verónica López, con 54’11; e Ivana Pirog, con 54’41.

Los 5K

Mientras que, en los 5.000 metros, desde el comienzo el pelotón se fue disgregando, y quedaron adelante los atletas que sin especular salieron a dejarlo todo en busca del podio. En la general de varones el primer puesto fue del piquense Lucas Soloppi, con 18’45, escoltado por los también piquenses Maximiliano Cazenave, con 19’30, y Sebastián Pereyra, con 19’51.

La castense Rocío Sueldo, con un registro de 22’47, se quedó con el primer puesto en la general de los 5K de damas, seguida por la atleta de Caleufú Dévora Díaz, con 23’23, y la de Maisonnave, Luciana Passarello, con 23’24.

Los premios

La Pampa Corre, que contó con el apoyo del Gobierno de La Pampa como parte de la política deportiva que tiene como premisa promover y difundir el deporte en el interior, tendrá su fiesta de premiación el 5 de noviembre en el Salón de la Municipalidad de Trenel.

Sobre este punto el sitio La Pampa Running informó que “otro detalle a tener en cuenta, y es importante, es que al momento de recibir los premios quienes suban lo hagan sin las banderas de sus running teams”. “Conocemos el sentimiento de pertenencia y el cariño que tienen por el mismo pero, desde la organización, apelan a su entendimiento en este pedido. Creemos que esto está bueno más que nada para que luego las fotos sean lo más limpias posibles. Entendemos que nadie debería sentirse ofendido por esto y estarán de acuerdo. También, y pensando en que sea una ceremonia ágil, la idea es que quienes suban al escenario a coronarse lo hagan también sin niños ni niñas, buscando lo puesto anteriormente”, marcaron.