Gran presente del Vóley Bicentenario

El equipo de Vóley masculino Sub 16 del Club Bicentenario participó el fin de semana pasado de la primera fecha de la Liga Provincial de Clubes organizado por la Federación Bonaerense de Voleibol en la ciudad de Carmen de Areco. De viernes a domingo los chicos jugaron el torneo que reúne a los mejores equipos de la Provincia.

El equipo del Bicentenario participó por primera vez de este certamen en la categoría Sub 16, quedando ubicado en el puesto 13 de un total de 22 equipos participantes. Esto se logró gracias al apoyo de toda la comunidad que colaboró en la compra de rifas, cantinas y donaciones.

El plantel Sub 16 estuvo integrado por

– Ittay Arriola (capitán)

– Leo Carena

– Santiago Casado

– Román Galeano

– Saturnino Gonzales Chaves

– Felipe Loureiro

– Benjamín Martínez

– Segundo Mayor

– Benjamín Mera

– Benjamín Nicora

– Valentín Sagardoy

– Lautaro Silva

El equipo de menores está dirigido por la DT Fabiana Martinelli que viene desarrollando un gran trabajo con los chicos en la sede del Bicentenario, un club ubicado en el Barrio Aramendi calle Frank al 400, al que asisten gran cantidad de jóvenes de todo el barrio y de la ciudad para realizar la práctica del voleibol. Sumado a esto el “BICEN” participa con dos equipos en la Liga local de voleibol.

Además de haber disfrutado el fin de semana a puro vóley, el jugador Segundo Mayor fue observado por los entrenadores de la Selección Provincial de Vóley y convocado para entrenar junto a la Selección Provincial.

El evento se realizará en el Polideportivo Municipal Poroto Abásolo los días 18 y 19 de mayo en Trenque Lauquen.

Se trata de una actividad que será de gran importancia para continuar apoyando este deporte que está en pleno crecimiento en nuestra ciudad.

El evento estará organizado por la flamante Asociación local de voleibol. Se podrá disfrutar de un entrenamiento abierto de la Selección Provincial de Voleibol y de un partido amistoso ante una selección zonal, con los jugadores mas destacados de los distritos de Gral. Villegas, América y Trenque Lauquen