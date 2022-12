Gran nivel para las gimnastas locales

En Lucila del Mar se llevó a cabo durante el fin de semana el Torneo Provincia de Gimnasia Artística con la presencia de las deportistas integrantes del Gimnasio Acros, quienes, de esta manera, le da al año un cierre de gran nivel.

La delegación estuvo liderada por las Profesoras, Evelyn Triciani, Evelina Grau y Luciana Bueno. Participaron las gimnastas Pierina Mónaco, Celina Cervera, Camila Navarro, Luisina Febrer, Magdalena Peserilli, Martina Parras, Renata Roca, Francesca Soria Spagnolo, Sofía Milanese, Manuela Verdi, Luisina Olguín Cei y Morena Mendoza; y a nivel Nacional lo hicieron: Sofía Milanese, Renata Otero, Manuela Verdi, Josefina Flores, Luisina Olguin Cei, Morena Mendoza, Alina Frayle, Camila González Lamas, Jazmín Ghezzi, Josefina Ramírez Barrios, Manuela Cervera, Ámbar Martos Aranda, Trinidad González, Malena Themtham, Pauline Hins, Alma Delbueno, Mía De Vito y Felicitas Mendoza.

Cierre de año

“Felicitamos a todas por representarnos tan bien”, dijeron desde Acros. Camila Navarro obtuvo un tercer puesto en la modalidad de salto; Renata Roca fue tercera en salto; Luisina Olguín obtuvo un octavo lugar en All Arround; décimo puesto para Manuela Verdi en All Arround y duodécimo lugar para Morena Mendoza. En la Final Nacional “todas tuvieron excelentes resultados. Para muchas fue el primer Torneo Nacional” se informó. Por su parte, Sofía Milanese se coronó Subcampeona Nacional en salto y cuarto puesto para Paulina Hins, en All Arround.