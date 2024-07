Gran interés de los vecinos por la entrega de estacas de rosales de la Plaza

Personal de la Dirección de Espacios Verdes del Municipio comenzó este viernes con la entrega de los esquejes/estacas (gajos) de los rosales que están en la Plaza San Martín y que acaban de ser podados, y una bolsa de compost, a una gran cantidad de vecinos que se acercaron al puesto instalado en un sector de este espacio público de la ciudad.

La entrega de los gajos fue encabezada por la directora de Espacios Verdes, Germana Cuniberti, quien también ofreció asesoramiento a los vecinos acerca de los cuidados necesarios para el correcto crecimiento de la planta en los hogares.

Además, se entregaron chips que se produjeron con la poda del arbolado urbano y perlitas para armar el sustrato donde van a ser colocados los esquejes.

La entrega es gratuita y continuará este sábado por la mañana, también en Plaza San Martín, hasta completar la entrega de los gajos que fueron preparados en atados por personal del área.

Durante la jornada se entregaron estacas de los rosales de las variedades Iceberg de pie (flor blanca) y Trepadora.

Recomendaciones

La funcionaria también brindó recomendaciones para el buen crecimiento de la planta: “Las estacas tienen que ser colocadas en un sustrato poroso, que es el que nosotros les damos, y hay que enterrarlas hasta más de la mitad de su tamaño, esto se humedece bien y luego se coloca un nylon para que conserve la humedad y quede tapado en un lugar donde no tenga sol directo”, explicó.

Asimismo, señaló que “una vez que empiece a sacar hojas y mejore el clima, hay que ir destapando el nylon de a poco, y cuando empiece a largar sus brotes no hay que dejar que florezca, si da un pimpollo hay que cortarlo para no sacarle energía a la planta para que siga siendo raíz que es lo importante y recién se puede pasar a tierra el próximo año”.

En el stand, personal de Higiene Urbana, también mostró al público algunos esquejes enraizados y cómo están listos para poner en tierra para que los vecinos puedan conocer cómo trabajar con la planta.