González García mostró optimismo pero cautela con la vacuna rusa, a la espera de su aprobación

El ministro de Salud nacional, Ginés González García, mostró optimismo respecto a la llegada de 25 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V a la Argentina entre diciembre y enero próximos, pero pidió cautela al recordar que aún está en fase 3 de ensayos clínicos y todavía resta su aprobación, aunque “ es auspiciosa”.

En declaraciones televisivas, González García se refirió al anuncio que hizo este lunes Alberto Fernández con respecto a llegada de millones de dosis de la vacuna Sputnik V. Aclaró que aún “no hay ningún convenio”, pero sí “una intención de acuerdo comercial”.

“Estamos negociando con todos los que pareciera que vienen en la punta de esta carrera internacional”, dijo resaltando no solo la vacuna rusa, sino además la de AstraZeneca y la de Pfizer, entre otras. En ese sentido, adelantó que la Argentina tiene propuestas para el mes de diciembre de la llegada de otras inmunizaciones, aunque “no con el volumen de la de Rusia”.

De cara a la logística que deberá diagramar el Gobierno argentino, el ministro de Salud informó que la idea es “vacunar como mínimo a 2/3 de la población”. Aclaró que las dosis serán gratuitas. No obstante clamó prudencia al señalar que todas las vacunas más avanzadas aún se encuentran en fase 3: “Tienen que cumplir las normas, todas son auspiciosas, pero la fase 3 marca la efectividad, si es útil previniendo, y esa fase suele ser larga”. “La parte de seguridad (fase 1 y 2) ya están cubiertas, después viene un gran desafío logístico; la vacunación más masiva del mundo, no va a ser simple”, planteó.

Con respecto a cómo será la distribución de las dosis entre las provincias, más allá de los focos con mayor circulación del virus, Ginés afirmó que habrá “equidad absoluta”: “No va a haber prioridades, la distribución será equitativa”.

Consultado al respecto de la grave situación que vuelve a atravesar Europa, declaró que en Argentina “hay riesgo de una segunda ola de contagios”. No obstante consideró que el combate del Covid-19 “no tiene libreto ni libretita”: “Lo que está pasando está terminando con todas las verdades que creían que tenían los europeos de la primera ola”.

El temor de una segunda ola genera incertidumbre y desanimo ante la posibilidad de volver a una cuarentena estricta como en los primeros meses de la pandemia, como ocurre ya en varios países de Europa. En ese sentido, el titular de la cartera sanitaria afirmó que “sin dudarlo” volvería a recomendar un duro confinamiento. “El aislamiento ha sido siempre la mejor alternativa”, consideró pero lamentó que la actualidad “hay muy poco acatamiento”.

“No creo que la haya sido tan larga la cuarentena, la empezamos a abrir rápidamente con actividades industriales y comerciales”, declaró. “Hasta mediados de abril la cuarentena fue bárbara, después bastante bien”, analizó pese a que a modo de autrocrítica deslizo que quizás se podría haber interrumpido para luego volver a endurecer el confinamiento en los momentos más críticos que se atravesaron. “Ahora no se puede aflojar, no creamos que esto ya pasó”.

“Estamos mal, me atormenta el número de muertos que tenemos, no me gusta como estamos pero esto no terminó”, admitió y manifestó que le “molesta” que la gente no se cuiden, “que hagan fiestas clandestinas, que hagan una contracultura de transgredir; me parece suicida”. En ese punto advirtió que por más que gran parte de la sociedad acceda a la vacuna, “si no tenemos cuidados, no paramos (el virus)”. “Esto exige un cambio de la conducta de cada uno de nosotros”, insistió. (DIB) MCH