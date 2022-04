Germán Villamor, un artista sin límites

Germán Villamor es un artista sin límites. A los 34 años ha dejado su impronta ya en distintas obras urbanas en Trenque Lauquen y otras provincias, pero además puede saltar de soporte y moverse como pez en el agua entre el lienzo, el dibujo, las historietas, las esculturas o murales a gran escala en un desafío constante al conformismo artístico.

En las últimas semanas expuso una colección de pinturas en el hall del Concejo Deliberante. Se trató de una serie de acrílicos y óleos que admite están cruzados por la pandemia, aunque prefiere no servir en bandeja los mensajes al espectador. Es un artista con contenido, con temáticas de la actualidad y problemáticas sociales o ambientales que deja entrever, sin embargo sus pinceles recurren a metáforas que abren un diálogo permanente entre la obra y quien la mire.

Estudió Bellas Artes en La Plata y aunque es muy joven ya tiene ganado un nombre propio en la ciudad de los murales. La dedicación y trascendencia de su obra lograron crearle una firma que es reconocida aquí como fuera de las fronteras distritales en otras provincias o en Barcelona a donde fue ya en dos oportunidades.

– ¿Cuáles son las temáticas que te movilizan para pintar?

-Hay búsquedas personales, del mismo modo que lo hace un músico o un poeta con su obra. También hay cosas del contexto que me llegan y me afectan como la problemática social o aspectos de la sociedad que te llegan por los medios. Hay una obra por ejemplo que forma parte de esta exposición que fue producto de una noticia que publicó Patricio Eleicegui que es un periodista que sigo y admiro mucho. Él difundió sobre un experimento alimenticio con niños Wichis en Salta, eran alimentos con una carga muy alta de agroquímicos, me pareció un hecho muy extraño y oscuro entonces lo pinté. En la obra se puede ver a los niños, el desmonte y un árbol que le tapa la cara a un niño.

-El arte es siempre una voz de alerta.

-Exacto. En mi obra se puede ver contenido, porque aunque todo arte es decorativo, ya que el cuadro se cuelga en una pared, a mi me gusta decir algo y de una manera poética o metafórica y que desate un conflicto cognitivo; que el espectador tenga que bucear entre los símbolos y sacar algo por su cuenta.

-¿Cuál es tu límite: sos muralista, pintor, dibujante?

-El muralismo llegó en la Facultad. Sólo había visto los murales de Trenque Lauquen, no tenía relación con la gente y la comunidad del muralismo. Años más tarde se desató con el grupo Trama una corriente muy linda con Magui (Delfino), Sechu (Martín) y Naki (Martín) y ahí empezó a moverse todo.

Pero me gusta todo en el arte, también hago historietas, esculturas en bajo relieves, molduras, etc. Sobre los murales participé en todos los encuentros con excepción del 2019 que estaba en España. También pinté en San Luis y Córdoba, y me gustaría participar de un encuentro en Chaco que tiene gran renombre.

-¿Qué te genera caminar por tu ciudad con paredes pintadas por vos?, tu arte en relación con tus vecinos.

-Me gusta eso claro, pero la satisfacción a mí me dura poco. Disfruto mucho el proceso de pintar y hacer cosas, pero a la semana quiero hacer otra cosa. Tengo una exigencia muy alta en lo personal entonces siempre busco un poco más. A los pocos días creo que podría haber hecho algo un poco mejor o hacer otras cosas sobre la obra.

-¿Y qué te falta hacer?

-Mi aspiración es hacer un lateral en un edificio, como se hacen en las grandes ciudades. Algo grande con mucho contenido. Un trabajo bien hecho, esa sería una gran satisfacción.