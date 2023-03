Germán Tanoni confirmó intenciones de competir por la intendencia

Si bien falta bastante para el cierre de listas y las definiciones de todas las candidaturas de cara a las elecciones ejecutivas que se concretarán este año, a nivel local de a poco comienza a “agitarse el avispero” de la política con algunas definiciones. Y lo que en principio fueron algunos indicios finalmente se confirma de boca del propio protagonista. Hablamos del medico y ex concejal del Frente para la Victoria Germán Tanoni, quien manifestó su intención de ser precandidato a intendente.

Pero esto no será dentro de las filas de la fuerza con la que tuvo sus anteriores participaciones en la política activa, sino por una de las lineas internas del PRO, más precisamente la que impulsa la candidatura presidencial de Patricia Bullrich.

En primer lugar el Dr. Tanoni habló sobre su retorno a la política activa y sus deseos de participar de la próxima contienda electoral y sostuvo: “Estoy en un momento de mi vida personal y profesional donde he llegado a una madurez tal que creo que es el momento donde me siento capacitado y con las fuerzas necesarias de encarar este desafío, voy a ser candidato a intendente”.

Pero no se trata de una decisión improvisada ya que según el propio Tanoni desde hace un tiempo viene trabajando con un grupo de profesionales y vecinos en general en la conformación de un equipo.

Y en ese marco han sido muy frecuentes los encuentros con el dirigente Joaquín De la Torre, hoy candidato a gobernador de la Provincia por un sector interno del PRO, al que representa también en apoyo a la candidatura a presidente de Bullrich.

Equipo

Si bien no dio nombres sobre quiénes lo acompañarían en esta incursión, Tanoni dejó en claro que lo que buscan “es conformar un equipo de gobierno idóneo que pueda entender los problemas reales de los trenquelauquenses y que esté capacitado para resolverlos”.

Por otra parte habló sobre una de las cuestiones a su entender fundamentales como es la autonomía municipal, y destacó que parte del acercamiento a esta línea interna del PRO se debe a la coincidencia con varios de los proyectos sobre el tema desarrollados en este espacio. “Es una herramienta fundamental para dejar de depender de los montos de coparticipación y los gobiernos de turno, eso está primero en la carpeta de propuestas del espacio provincial”, remarcó.

También se refirió a un desencanto con la conducción actual del Frente de Todos (con el justicialismo en primera plana) y dijo: “No me deben ver muy bien pero me sigo considerando peronista y trabajo con peronistas que se han alejado del partido para confluir con dirigentes y personas de otros sectores, siempre pensando en hacer las cosas bien”.

Intenciones

Por último reiteró su intención de ser precandidato a intendente y, llegado el caso, competir en una interna del frente Juntos contra el actual jefe comunal, Miguel Fernández. Claro que buena parte de todo ello depende de las decisiones partidarias que se tomen en su espacio tanto a nivel nacional como provincial. Aunque a priori sus intenciones de competir electoralmente están.