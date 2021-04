Germán Lauro será el Jefe de Equipo en el Sudamericano

Primer gran desafío como dirigente para Germán Lauro, actual vicepresidente de la Federación de Atletismo de la Provincia de Buenos Aires, que ha sido designado como Jefe de Equipo para lo que será el Campeonato de Atletismo de Mayores que en el mes de mayo se realizará en Buenos Aires. Fue la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) la que confirmó el cuerpo técnico y el listado de atletas, con algunos suplentes, además de las restricciones y advertencias en cuanto a los cuidados por el Covid-19.

Un total de 81 atletas presentará la Argentina en el próximo Campeonato Sudamericano de Atletismo de Mayores, en pista y campo.

Ayer, La Opinión dialogó con el ex olímpico que contó cuál será su trabajo y adelantó que el Sudamericano en Buenos Aires no corre riesgo. “El Campeonato se va a hacer sí o sí” dijo Lauro y adelantó “hay un par de novedades, que todavía no puedo confirmar, pero que seguro para el fin de semana la CADA va a anunciar”.

Con respecto a su trabajo como Jefe de Equipo resaltó que es netamente administrativo, pero con la seria responsabilidad de estar a cargo de todo el plantel: “soy el responsable de la delegación con lo que tengo que hacerme cargo de las inscripciones, organizar los traslados, la indumentaria, los números y estar en las reuniones técnicas, un trabajo administrativo” y que se simplifica al realizarse el Torneo en Buenos Aires pero que tiene como punto alto “la responsabilidad de estar a cargo de toda la delegación” sostuvo Lauro.

Recomendaciones

Cumplido el proceso de constitución del equipo nacional para el Sudamericano de Mayores, que finalizó el pasado domingo 11 del corriente con el 101° Campeonato Nacional y teniendo en cuenta las pautas de designación vigentes señaladas en el Boletín Informativo N° 3 de la Constitución de los Equipos Nacionales, la CADA anunció la integración del mismo, atento a lo propuesto por la Comisión Técnica. “Debe señalarse que se han designado algunos atletas en carácter de suplentes, por varias razones, los que podrán ser confirmados o no, la semana previa al campeonato de acuerdo a las necesidades del mismo”.

Debido a las condiciones epidemiológicas reinantes, “se recomienda a todos los integrantes extremar los cuidados y deben saber que será necesario que todos realicen un test de PCR-COVID, el día 9 de mayo (72 horas antes del arribo al hotel), y sin tener contacto estrecho con enfermos de Covid y sin síntomas”.

La CADA también designó a los integrantes del cuerpo técnico que estará con el equipo, debiéndose mencionar que por razones de protocolo no podrán estar en el CENARD durante los entrenamientos y competencias ninguna otra persona que no forme parte de dicho plantel, con lo cual los entrenadores personales que no formen parte del equipo técnico, en esta oportunidad, no podrán estar en el escenario atlético.

El equipo

El Jefe de Equipo será el manager de CADA German Lauro, el Jefe de los Entrenadores será el Lic. Carlos Visentini, y los entrenadores, Sergio Alfonsini y Daniel Gómez en el área de lanzamientos, Walter Acosta, Luis Blanco y Javier Morillas en velocidad relevos y vallas, Carlos Visentini y Javier Benitez en el área de saltos, Leonardo Malgor y Fernando Díaz Sánchez en medio fondo, obstáculos, fondo y marcha y Daniel Manfredi en las pruebas combinadas.

Además, se cuenta al grupo interdisciplinario constituido por el Dr. Darío Souto, la kinesióloga Romina González y la psicóloga Laura Talano. Todos bajo el asesoramiento del DTN Rodolfo Barizza. “Se recuerda muy especialmente a los distintos entrenadores personales que deben mantenerse en contacto permanente con los responsables de área respectiva” remarcaron desde la CADA.