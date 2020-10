Gastronómicos y la posibilidad de utilizar el espacio público: “Sirve para compensar la falta de lugar”

Como oportunamente fue informado por este medio, el último viernes y en el marco de la 13ª sesión del HCD, los concejales convirtieron en Ordenanza el proyecto que autoriza al Departamento Ejecutivo a delimitar áreas de servicios en la vía pública, para que puedan ser utilizados por los locales gastronómicos y afines linderos que lo soliciten.

Esta iniciativa, la cual tiene como fin “permitir la utilización de la vía pública por parte de los comercios gastronómicos y afines del Distrito de Trenque Lauquen y regular la ocupación del espacio público logrando extender la vereda sobre la vía pública”, fue, en general, bien recibida por los comercios gastronómicos de Trenque Lauquen aunque, también, se escucharon diferencias. Así lo señalan distintas consultas realizadas por La Opinión.

Optimista

Héctor López, propietario del resto-bar S&S, comentó: “Toda apertura, por poco que sea, va a ser buena para cualquier rubro. Porque es bueno que, de a poco, todos podamos empezar a trabajar. Expectativas tengo siempre, ahora viene el tiempo lindo y con la vereda y al aire libre la gente va a empezar a tomar un poquito más de confianza. Las personas se estaban cuidando un poco después de tantos casos, pero ahora está todo mucho más calmo. Por otro lado, la gente tiene que cuidar un poco el peso porque está todo muy complicado. Pero yo soy optimista al 100%. Todo lo que sea ampliar, sirve, para mí, para los colegas y para los distintos rubros. Yo soy muy positivo. Veníamos muy mal y todo lo que sea apertura va a ser bienvenido”, dijo antes de agregar que “ya se ha notado un poco más de movimiento este último fin de semana”.

“Muy positivo”

Por su parte, Pedro Carninchich, propietario del conocido comercio “Lo de Pedro” expresó: “Es muy positivo que el HCD haya acompañado el proyecto. Realmente es para que nosotros los gastronómicos lo tengamos muy en cuenta y tratemos de sacarle el mejor provecho posible a esta posibilidad que se nos está dando de ampliar los espacios. Particularmente, al tener un salón tan chico y tener que realizar el distanciamiento de mesas, el espacio que nos quedó es muy reducido. Entonces, poder trabajar en la vereda y en los espacios que nos habiliten, va a ser una buena forma de compensar la falta de espacio”.

En otro orden, y consultado sobre el balance de la primera semana de trabajo con el horario extendido hasta las 23 y la posibilidad de poder abrir también de lunes a viernes, Carninchich comentó: “Pienso que el movimiento se va a notar recién esta semana porque, más allá de que se extendió el horario, van a ir mejorando los días respecto al clima y eso va a ayudar un poquito. Veo de forma muy positiva la extensión de horario porque creo que es una manera de empezar a generar un poquito más de movimiento”.

Riesgoso

Gabriel Depari, propietario de Dublin, manifestó: “En cuanto al proyecto que aprobó el HCD, particularmente no estoy muy de acuerdo: Lo veo riesgoso, caro, incómodo ya que hay que desarmarlo todas las noches. A algunos colegas quizás le sirva, pero, personalmente, no me parece que ninguno de los locales esté en condiciones de gastar hoy ese dinero para poder poner sólo un par de mesas más”.

Respecto de la extensión de los días para poder trabajar hasta las 23, Depari comentó: “Nosotros esta semana todavía no trabajamos miércoles y jueves, pero sí tuvimos varios llamados para reservar así que calculo que va a andar bien, va a ser positivo que nos dejen trabajar los días de semana hasta las 23. Ya muchos de los locales lo habíamos pedido, también habíamos pedido que los fines de semana se deje un par de horas más, pero eso todavía no lo conseguimos”.

El proyecto

Cabe recordar que el proyecto aprobado el último viernes en el HCD, propone que por el Covid y la crisis que afecta fuertemente al sector gastronómico, los locales puedan utilizar el espacio público y así sostener niveles de facturación que ayude a paliar la difícil situación.

La iniciativa, surgida de la bancada de Juntos por el Cambio, se fundamenta en la “situación económica actual que están atravesando los comercios gastronómicos y afines, producto de la situación sanitaria en el contexto de COVID-19”.

“Esta iniciativa contempla la necesidad de brindar apoyo al sector gastronómico en el contexto de COVID-19 al generar mayor área disponible para colocar mobiliario afín a esta actividad. De esta manera podrán ampliarse las capacidades de trabajo de estos comercios ya que, para cumplir con el protocolo sanitario en la pandemia, los comercios gastronómicos debieron limitar la densidad de ocupación de espacios y disponer con mayor separación las mesas en el interior del local”, se argumentó.