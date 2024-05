Gas: el Gobierno espera que “entrada la noche” se solucione el desabastecimiento

En medio de la crisis del gas que llevó al corte del suministro a industrias y a estaciones de GNC de todo el país, el Gobierno nacional buscó llevar tranquilidad a la población y prometió que este miércoles “entrada la noche” se solucionará el desabastecimiento.

Así lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, luego que se conociera que Petrobras aceptó el pago propuesto por Argentina por el buque con Gas Natural Licuado (GNL) que llegó al país. Ayer, había quedado todo en “stand by” porque la compañía brasilera no había aceptado la modalidad de pago que propuso la Rosada, con una carta de crédito, ya que no tenían los “dólares en la mano”.

“Llegó al país el buque de la empresa brasilera Petrobras. Se encuentra descargando el material para reabastecer el suministro de energía. Se estima que el servicio funcionará normalmente desde esta noche”, indicó Adorni. En ese marco, dijo que se demoró la descarga del material del buque porque “hubo un problema con la carta de crédito”, pero que ya fue solucionado.

“Estamos en el invierno (sic) más crudo en los últimos 44 años y la demanda de consumo se incrementó cerca de un 55% y pasó de 44 millones de metros cúbicos a cerca de 70. Eso hace que efectivamente tengas problemas en esta distribución. No hubiera ocurrido si el viernes la carta de crédito hubiese proseguido como corresponde”, agregó el vocero.

En ese contexto, ahondó: “Entendemos que estamos haciendo todos los esfuerzos para que no haya crisis y así lo deseamos, y así va a suceder. Es un invierno (sic) atípico con récord de frío en estas épocas, que no sucedía desde 1980. Detrás de este barco hay otra decena que van a colaborar con que no haya faltante de gas de ahora en adelante. Entendemos que para hoy a la noche, veremos con precisión cuándo, esto va a estar regularizado en todas las direcciones en donde hoy no hay suministro”.

El sistema de gas había entrado anoche en emergencia por el corte total de suministro a más de decenas de industrias y a cientos de estaciones de servicio de GNC en todo el país. Un comité de emergencia formado por representantes del Gobierno y de las empresas se había reunido para asegurar que el consumo residencial no quede afectado. (DIB)