Garmendia y un tiro final exitoso

“Ni el tiro del final te va a salir” dice la letra del tango “Desencuentro” escrita por Roberto Goyeneche, pero en este caso la fortuna, la certeza y efectivad de Facundo Garmendia le dio el triunfo al “Decano” ante Estudiantes de Santa Rosa por la primera fecha del Torneo Pre Federal 2023. La historia es muy diferente a la del tango mencionado, pero el tiro final de Garmendia fue exitoso. El partido estaba igualado en 60 y con pelota y posición a su favor, el del “Decano” esperó los segundos necesarios para buscar su mejor tiro y cuando el reloj se “moría” metió un triplazo que dejó muda a toda la parcialidad pampeana y le dio la primera victoria al FBC Argentino. Un gran cierre exitoso de primera fecha para el “Decano”, que debido a las elecciones, tuvo que cambiar la localía y salir a jugar a territorio pampeano.

“Con un triple en el último segundo, y con una progresión de 20-12, 35-30, 45-46 y 60-63, el conjunto bonaerense pisó fuerte en condición de visitante y se llevó una victoria importante desde el Coliseo Celeste” destacó el medio La Nueva. Tomás Sagarzazu, con 17 puntos, fue el goleador para el celeste santarroseño, que estuvo arriba en el marcador pero no pudo aguantarlo. En el visitante se destacó Facundo Garmendia con 15, seguido por Juan Bautista Kiessling.

Los equipos, Estudiantes (60): Ayala 14, Torrente 4, Sagarzazu 17, Fernández 7 y Echeverría 13. Suplentes: Garnica, Viano 3, Nicanoff 2, Tortone, Schwindt, Hoya, Montenegro. DT: S. Vasino. El FBC Argentino (63): Martino 5, Ferretti 5, Garmendia 15, Tellería 8 y Castagno 9. Suplentes: Tumminello 4, Sinclair, Kiessling 14, Zambiasio, Díaz Flores 3, Gutiérrez, Correa. DT: C. Manrique.

El resto

La fecha, que se completaba al cierre de esta edición, tuvo otros de los partidos jugados, uno en el “Gigante de la Avenida”, con el cruce entre dos candidatos, Sportivo Independiente que se hizo fuerte de local y superó por 77 a 72 a All Boys de Santa Rosa. El triunfo del “Rojo”, que fue campeón en la temporada anterior, fue con una progresión de 23-13, 38-29, 60-53 y 77-72 y contó con Joaquín Morandini como goleador y figura con 19 puntos, al igual que Nicolás Henríquez. En el Auriazul se destacó Vittorio Fazzini con 21.

En cuanto a los equipos, Independiente (77): Morandini 19, Henríquez 19, Haag 14, Bieschke 6 y G. Baruco 13. Suplentes: Cabodevilla, Chevelesco, Civelli, Fernández, Carnelli, Eydallin 3, Sierra 3. DT: J. Pagnanini. Y All Boys (72): Manera 12, V. Fazzini 21, Algañaraz 11, Yorio 14 y Rausch 4. Suplentes: Caballero, Rojas 2, Basualdo 5, M. Fazzini 1, Rosso, Lara 2, Romero. DT: J. Gavazza.

También en General Pico, el local Cultural Argentino hizo su debut absoluto con triunfo 64 a 47 sobre Juventud Unida de Alpachiri. Con una progresión de 17-12, 28-21, 47-36 y 64-47 el elenco piquense comenzó con el pie derecho su participación en el torneo. El goleador de la noche fue el local Federico Bualó, con 27 puntos, escoltado por Lucas Olivera con 16. En la visita se destacó Marko Muñoz, con 12.

Cultural Argentino (64): Fernández 7, Bualó 27, Gómez, Olivera 16 y Bergonzi 6. Suplentes: Rojas, Payero, Bernardini 4, Montenegro 3, Pérez 1, Bambini y Arana. DT: C. Caballero. Mientras que Juventud Unida (47): Varela, Sosa 2, Giarraffa 7, Muñoz 12 y Cuenca 4. Suplentes: Vázquez, Kloster, Serrano 9, Castillo 4, Bender, Méndez 9 y Ramholz. DT: S. Sánchez.

La jornada inaugural del torneo que otorgará cuatro cupos a la próxima temporada de la Liga Federal de básquet, se completaba anoche, en Realicó, donde el local Sportivo recibía a Ferro Carril Oeste de General Pico, otro de los candidatos a quedarse con el torneo. La segunda fecha tendrá los siguientes encuentros: All Boys vs. S. Realicó; Ferro vs. Argentino; Juventud vs. Independiente y Villegas vs. C. Argentino.