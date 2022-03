Ganó Argentino y se prendió

Entre sábado y domingo se jugó el tercer capítulo del Torneo Preparación en primera y tercera división. Una fecha en la que sólo pudo ganar el FBC Argentino, entre los que se suman a la lucha por algunas de las zonas, ya que en la A, Giat y Atlético Trenque Lauquen repartieron puntos, y en la B, hicieron lo mismo Ferro Carril Oeste y Barrio Alegre. En tercera división fue muy festejado el triunfo de Tres Llantas sobre Las Guasquitas.

En cuanto a los resultados finales, por la Zona A, en la noche del sábado, Huracán de Pellegrini igualó en 2 con Monumental. Convirtieron Agustín Baselli y Bruno Buyatti para el “Globo” y Carlos Pallero y Egardo Scalesa, en el “Canario”, en tanto que ayer, terminó igualado en 1 el choque entre Giat de Beruti y Atlético Trenque Luaquen con goles de Federico Pagella y Maicol Amador, respectivamente. Tuvo fecha libre Atlético Pellegrini. Y en la Zona B, el sábado, Barrio Alegre igualó en 2 con Ferro Carril Oeste. Goles de Nicolás Lescano en el “celeste” y de Agustín Borda y Juan Cruz Suárez en el “verde”. Ayer, Las Guasquitas, con gol de Enrique pez, venció 1 a 0 a Tres Llantas, y la goelada, por 4 a 0 del FBC Argentino sobre Progreso de Trenque Lauquen. Convirtieron Benjamín Orosco, Fermín Sierra y dos de Luciano Sayago.

La tercera

Con respecto a la tercera división, en la Zona A está liderando Atlético Trenque Lauquen, con 7 puntos, luego de haberle ganado a Giat de Beruti, por 4 a 1. En tanto que Huracán de Pellegrini sumó sus primeros tres puntos tras vencer, por 4 a 3 a Monumental. Quedó libre Atlético Pellegrini, el escolta. En la Zona B, Ferro Carril Oeste es el único puntero, y con puntaje perfecto, tras superar a Barrio Alegre, en cancha del “Celeste”, por 4 a 1. Además, el FBC Argentino se sumó como escolta luego de superar a Progreso, por 4 a 2 y el gran triunfo de Tres Llantas, sobre Las Guasquitas, por 1 a 0.

En la Zona A: Atlético Trenque Lauquen (7); Atlético Pellegrini (4); Huracán (3); Giat (3); y Monumental (0) y en la Zona B: Ferro Carril Oeste (9); FBC Argentino (6); Barrio Alegre (6); Progreso (3); Tres Llantas (3) y Las Guasquitas (0).

Así sigue

Para ambas divisiones, así será la cuarta fecha del Preparación el próximo fin de semana. En la Zona A: Atlético Pellegrini vs. Huracán de Pellegrini y Monumental vs. Giat de Beruti. Libre: Atlético Trenque Lauquen. Y en la Zona B: Las Guasquitas vs. FBC Argentino; Ferro Carril Oeste vs. Tres Llantas y Barrio Alegre vs. Progreso