“Ganar uno ya era un montón, y dos era demasiado lujo”

La joven trenquelauquense Delfina Skerly participó el miércoles y el jueves en el exitoso programa televisivo “Los 8 Escalones”, que se emite por Canal 13 para todo el país, ganando 2 millones de pesos en su primera participación.

Delfina tiene 24 años, vive en Buenos Aires, trabaja en un estudio jurídico y estudia abogacía en la UCA, quedándole solamente unos finales para terminar la carrera, y espera volver a instalarse en Trenque Lauquen en un tiempo. En su participación en el popular programa conducido por Guido Kaczka respondió preguntas sobre deporte, música, el ámbito comercial y empresarial, biología, moda, arquitectura, geografía y otros temas, demostrando mucho conocimiento. Y tras la experiencia dialogó con La Opinión.

Emociones

El programa consta de una serie de escalones por los que hay que ir avanzando contestando más y mejor a consultas hechas por el conductor y un panel integrado por conocidos referentes de distintos ámbitos como el periodista Santiago Do Rego, las modelos Pampita y Nicole Neumann, la vedette y conductora Carmen Barbieri y el periodista deportivo Walter Nelson, entre otros.

Las ediciones se graban el mismo día de su emisión, varias horas antes, y en el programa del miércoles, al llegar a la final, frente a otro concursante, Delfina respondió con una mejor aproximación sobre la edad de Bill Gates, mérito que le dio la victoria y el premio de dos millones de pesos. Mientras que el jueves fue por un premio de $ 4 millones, pero quedó en el escalón 7, el segundo del juego, junto a otros dos participantes, y a pesar de recibir ayuda para continuar de uno de los cuatro competidores que ya habían avanzado al escalón siguiente, los otros tres la votaron a ella y así culminó su juego.

“El primer día me fui con muchas emociones, contenta, pero por otro lado hasta media triste y cansada, ya que son unas dos horas de grabación pero antes son como ocho horas en el estudio. También para mí fue mucha exposición, porque no esperaba la repercusión que tuvo. Y en el segundo programa fui a disfrutar, porque en el primero estaba muy nerviosa, al punto que en el final no escuché el número de la respuesta a la pregunta definitoria y no me había dado cuenta que había ganado. En el segundo programa estaba más tranquila aunque, siempre con nervios. Creo que ganar uno ya era un montón, y dos era demasiado lujo”, cuenta la joven.

El juego

Delfina destaca que más allá del juego, se generan muy buenas relaciones con los otros participantes, y eso hace más difícil la competencia. De hecho, en el segundo programa, como ya había ganado el día anterior, habló en la previa con los otros participantes para que, en caso de haber un desempate por votos, la eligieran a ella para que sea eliminada y otro pueda seguir en competencia por el premio, un muy buen gesto, del que incluso se pudo ver algo en la transmisión. “Uno comparte mucho. Yo les quería decir que no se sientan responsables, que (en la votación) correspondía que me quede yo y que tengan más oportunidades otros chicos. Cuando terminó el programa me pidieron perdón y les dije que no pasaba nada, que es un juego. Y en el primer programa, con Leonardo (el otro finalista) estuve mucho tiempo, con él y su hijo. Es un juego, pero uno empatiza con la gente”, resaltó.

Balance

A la hora del balance final, la joven local sostiene que “no había tomado dimensión de la exposición”, y que tras el programa recibió una gran cantidad de mensajes en las redes sociales y por teléfono, así como también su familia. “Eso me dio vergüenza, pero es entendible”, comenta, y añade que no sabe cuándo va a poder cobrar el premio ya que tiene que esperar un tiempo y un aviso de la productora del programa para ello, así como tampoco sabe qué va a hacer con el dinero, más allá que tiene una idea “con algo personal”.

En los próximos días Delfina pasará unos días en Trenque Lauquen, y seguramente la repercusión de su exitosa participación en el mundo de la TV seguirá notándose.