Fueron sancionadas las ordenanzas Fiscal e Impositiva

Los 11 votos afirmativos del oficialismo fueron suficientes para convalidar el lunes a la noche en el Concejo Deliberante la Ordenanza General Impositiva y la Ordenanza Fiscal remitidas por el Departamento Ejecutivo, y aunque ambas normativas fueron sancionadas con modificaciones y cambios consensuados en su articulado respecto a los proyectos originales, un punto motivó el debate y los desacuerdos entre las bancadas que culminaron en votaciones divididas: la derogación de la Tasa Ambiental.

Ambas Ordenanzas, que concentraron la atención de la 17ª Sesión Ordinaria, volverán a ser puestas a votación el próximo 28 de noviembre, cuando tenga lugar la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, prevista para las 20 horas, una hora antes del inicio de la 18va. Sesión Ordinaria.

Durante el tratamiento legislativo de ambos puntos, fueron puestos a votación dos proyectos alternativos a los del oficialismo, impulsados por el bloque Unidad Peronista (UP), que básicamente se diferenciaron por conservar el cobro de la Tasa Ambiental como herramienta para preservar el medio ambiente, y beneficios tributarios para aquellos comercios y emprendimientos que no tengan empleados, según detalló el concejal Pablo Larrosa, quien calificó como “un retroceso” en política ambiental de Trenque Lauquen la eliminación de la tasa mencionada. Ambas proyectos alternativos fueron desestimados por 15 votos negativos contra los tres afirmativos del bloque UP.

Por su parte, el presidente del bloque Juntos, Francisco Recoulat, rechazó la postura antes detallada señalando que la Tasa Ambiental no se derogó por motivaciones judiciales -varias empresas acudieron a la Justicia pidiendo su nulidad- y como contrapartida a los cuestionamientos destacó varios aspectos de la gestión municipal en política ambiental, como la compra de un nuevo horno pirolítico o la creación del Centro de Acopio de envases de agroquímicos, entre otros puntos. También destacó que se modernizaron ambas ordenanzas, se eliminaron artículos en desuso y además de la Tasa Ambiental, se derogó el cobro de la recolección diferenciada de residuos y el tributo impuesto a los jardines maternales municipales, entre otras modificaciones.

Para la cultura

También es para remarcar que la Sesión dejó sancionada la creación del Consejo Asesor de las Artes y la Cultura, organismo que tendrá como objetivo promover los valores culturales y facilitar su acceso a los ciudadanos, incluyendo en la agenda cultural del distrito sus actividades y espectáculos, realizando propuestas e integrando a los artistas y expresiones culturales de la región.

El Consejo estará conformado con un representante de cada actividad artística y será coordinado por quien designe el Departamento Ejecutivo, determinando la periodicidad de las reuniones y su funcionamiento. También será integrado por un representante de cada uno de los bloques legislativos del HCD y uno de cada localidad del distrito, designado por cada delegado municipal.

Sin aprobación

Por otra parte, una propuesta de Ordenanza impulsada por María de los Ángeles Galiano, concejal del bloque UP, fue también desestimada por los 11 votos del oficialismo. La iniciativa proponía la creación del Consejo Municipal de la Mujer, como alternativa a la Mesa Local de Prevención y Erradicación de la Violencia de Genero, de la cual algunas agrupaciones feministas se retiraron disconformes por su funcionamiento.

Desde el bloque Juntos argumentaron que es necesario mejorar el espacio existente tratando de integrar a todos los sectores sin la necesidad de crear uno nuevo.

Aprobaciones

La jornada deliberativa incluyó también la sanción de una autorización para que el Ejecutivo comunal done a favor de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia, un inmueble para la construcción del nuevo edificio del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica n° 40.

Además, entre otros tratamientos, fue convalidada una autorización para que la Comuna instrumente las leyes Nacional y Provincial de Tránsito, para reducir la velocidad vehicular en calle Maldonado entre Llambías y Chaumeil.