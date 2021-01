Francisco Islas, vecino destacado del distrito de Trenque Lauquen

Hace pocos días, el poeta local Francisco Islas fue distinguido por el Honorable Concejo Deliberante como vecino destacado del distrito de Trenque Lauquen por “su amplio acervo poético y su extensa trayectoria, así como también por su destacada labor en instituciones de la comunidad”.

En diálogo con La Opinión, el escritor se mostró feliz y agradecido por este reconocimiento. Él contó: “En noviembre de 2019, cuando estaba Claudio Figal como presidente del HCD, y por una iniciativa de la concejal Adriana Velázquez, a través de un decreto me declararon Vecino Destacado del distrito de Trenque Lauquen. Pasaron los días, no se pudo hacer el acto para esta distinción, después vino la pandemia y pasó un año que prácticamente no existió para nadie. Y ahora, el presidente actual, Alberto Rodríguez Mera, me dijo que no podíamos dejar pasar más tiempo, pero esta entrega no la podíamos hacer en el HCD porque hoy no se está sesionando en este recinto, pero que se iba a hacer en la vereda así no se dilataba más en el tiempo. Así fue cómo me citó un día y me hizo esta entrega”, dijo Islas antes de contar que en esta ceremonia “había muy poca gente porque no se permiten las reuniones, pero, de todos modos, el acto fue muy emotivo, muy lindo, me entregaron el decreto que para mí es algo que me sigue emocionando porque nunca pensé en la vida que el HCD me iba a hacer una distinción de esta naturaleza”.

En este punto, el poeta señaló: “No quiero bajar mérito a otras distinciones que he recibido, pero me parece que la del HCD es algo diferente. Porque muchas veces uno participa en algo y por ahí espera recibir alguna distinción, pero, en este caso no la esperaba”.

Trayectoria

Francisco Islas comentó que la concejal de Juntos por el Cambio “Adriana (Velázquez) hizo una recopilación de mis actividades desde hace muchos años y recopiló todo lo que hice en instituciones de bien público, también en el Club Barrio Alegre, en el Centro de Escritores ‘Domingo Cicoria’ del cual soy socio fundador, también fui presidente de la Cooperadora de la Escuela N°15 y participé en la Comisión del Centro de Jubilados y Pensionados. Pero, sobre todo, esta distinción fue mayormente por lo que escribo y, fundamentalmente, por las canciones que han trascendido el país y que están navegando por distintos lugares del mundo a través de youtube. Eso es algo que todavía me cuesta creerlo pero me gratifica mucho”.