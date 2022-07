Francisco Cerúndolo ganó y se quedó con el ATP de Bastad

El argentino Francisco Cerúndolo obtuvo el primer título ATP de su carrera, al vencer a su compatriota Sebastián Báez por 7-6 (4) y 6-2 en la final del Abierto de Bastad, Suecia, sobre polvo de ladrillo.

El jugador bonaerense, de 23 años, cerró la mejor semana de su carrera con una contundente victoria lograda en 1 hora y 50 minutos de juego, que le permitirá ingresar desde mañana en el top 30 y alcanzar su mejor ranking histórico.

El flamante campeón en Bastad, tercer argentino después de Mariano Zabaleta (2003 y 2004) y Carlos Berlocq (2013), se acreditó 250 puntos y un cheque por 81.310 euros.

