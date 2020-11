Fito Páez relata “Sobrevolando”, serie documental sobre Latinoamérica que llega a Disney+

Fito Páez suma una nueva actividad a su diverso y reconocido abanico artístico siendo relator de la serie documental “Sobrevolando” que muestra el territorio latinoamericano desde el aire en una producción de National Geographic que desde este martes se verá en el lanzamiento de la plataforma Disney+.

“Fui expulsado de todas las artes y ahora se me está dando una nueva oportunidad como actor de doblaje”, apuntó entre risas Páez a Télam durante una entrevista virtual que incluyó a periodistas de medios de Colombia, Bolivia y Perú.

Pero más allá de la humorada, el músico, cineasta y escritor consideró que la fascinante recorrida por ocho regiones de América Latina “me sirvió para aprender muchísimo. Fue una experiencia muy proteica para mí”.

“Sobrevolando”, una producción de National Geographic que potencia la oferta de estreno de Disney+, contó con dirección de Javier Novoa y recorre la Península de Yucatán y Baja California (ambas en México), Quebrada de Humahuaca y Patagonia (de Argentina), Lima y el Camino Inca (en Perú) y Santo Domingo y Península de Samaná (en República Dominicana).

Aproveché las mieles de mi oficio, que en gran parte es en soledad y en este caso para bien, no me dio mucho tiempo de deprimirme y angustiarme. Fito Paez

Producida por Non Stop explora la geografía, la historia y la vida a partir de imágenes de alta definición tomadas con un drone DJI Inspire 2 con cámara X7, historias desconocidas y datos curiosos sobre la diversidad natural y cultural de cada una de las regiones.

“National Geographic no se mete solo de curioso a mostrar el espectáculo de la naturaleza sino que hay un carácter humanista que dice ‘ey mirá donde estamos viviendo y qué estamos haciendo'”, resaltó Fito acerca del propósito del material al que prestó su voz.

En ese sentido, el artista sostuvo que “este tipo de documentales te ayudan a tomar conciencia sobre el territorio que habitamos y el planeta que habitamos y permite que aparezca una nueva conciencia ecologista a favor de la vida, a que los seres humanos tengamos la posibilidad de entender que existe algo superior a nosotros”.

Para el rosarino que el 1 de noviembre tocó por streaming su más reciente disco “La conquista del espacio” que no pudo presentar el día de su cumpleaños 57 debido a la pandemia, “‘Sobrevolando’ nos pone a todos ante la inmensa pared del continente maravilloso en el cual vivimos y por eso ahora tenemos que defender que no se pongan las factorías de cerdo en el país y conocer más y mejor la tierra que cultivamos”.

Páez, creador que en su faceta musical continúa abriendo fronteras y conectando con audiencias diversas, insistió que la serie “muestra de una manera increíble la maravilla natural y cómo lo humano puede disfrutar y vivir con esa tierra y por eso se convierte en un instrumento para tomar conciencia sobre el planeta en que vivimos y cuidarlo más”.

Desde esa postura, el autor de gemas musicales como “Tres agujas”, “Fue amor” y “La canción de las bestias”, por citar apenas tres de su vasta obra, propuso “hacer otro documental sobre cómo nos adueñamos o cómo recuperamos esas tierras”.

Consultado acerca del inédito rol que eligió asumir para “Sobrevolando”, destacó “las nuevas maneras de utilizar la voz, algo que le debo a mi profesora de canto Fabiana Wilder porque locutar no es una tarea sencilla para un cantante”.

“La voz es un elemento fundamental en estos capítulos extraordinarios y me siento muy honrado de que me hayan llamado en un trabajo que los actores hacen desde siempre y que se llama declamación y también existe la locución y espero que el gremio no me reclame derechos”, completó Páez acerca de la tarea.

Acerca de su vínculo con el tipo de propuesta, confesó que “era fan de otros documentales de National Geographic, conocía un poco el género y meterme adentro me llevó un tiempo a lo mejor no tan extenso. Reproduje cosas que ya tenía en el inconsciente y jugué un poquito con los textos”.

Por último y en relación a cómo atravesó en lo personal los períodos de aislamiento que generó el coronavirus, el intérprete consigno que “aproveché las mieles de mi oficio, que en gran parte es en soledad y en este caso para bien, no me dio mucho tiempo de deprimirme y angustiarme”.

“Empecé a completar el guion de mi próximo filme (que será su tercer largometraje) que por el momento se llama ‘La pasión de las mujeres’ y que empezaré a filmar en cuanto los protocolos lo permitan, hice una gira virtual presentando ‘La conquista del espacio’ e inmediatamente me puse a escribir el primer volumen de mi autobiografía hasta los 30 años”, enumeró.

Por si todo ello fuera poco, informó que “en el medio compuse los huesos de lo que será mi próximo álbum que terminaré de redondear entre febrero y marzo”.

A modo de balance del período, Fito redondeó que “hubo bastante actividad en medio de una situación de confinamiento que no es agradable pero en la que tuve la suerte de estar en una casa con una ducha y dos comidas al día”. (Télam)