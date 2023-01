Finalmente, Agustín Rossi firmó un precontrato con Flamengo

El arquero de Boca, Agustín Rossi firmó este lunes un contrato por cuatro años y medio con Flamengo, el club brasileño que lo anunció esta tarde en sus redes sociales después de que el jugador abandonara prematuramente el entrenamiento con sus compañeros de la entidad “xeneize” para suscribir ese compromiso hasta diciembre de 2027.

“Flamengo y Agustín Rossi firmaron un precontrato con vigencia del 1 de julio de 2023 al 31 de diciembre de 2027”, comunicó la institución carioca en su cuenta oficial de Twitter para hacer formal la incorporación del guardavallas.

Flamengo and Agustin Rossi have signed a pre-contract starting on July 1st, 2023, through December 31st, 2027.

— Flamengo (@Flamengo_en) January 9, 2023