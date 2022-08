Finaliza un Palermo más…

Culminó la 134° exposición rural en el predio ferial de Palermo y quisimos tener la reflexión final de lo que significo esta muestra de parte de Gervasio Saenz Valiente, titular de la casa consignataria Saenz Valiente, Bullrich y Cía. S.A; aquí sus palabras…. “Se terminó un Palermo, interrumpido por la pandemia, que me hizo vivir muchas cosas… el llanto de los chicos que no era porque no podían ir a la escuela sino porque tenían miedo de lo que significaba vivir con ese virus que nos trastocó muchas cosas de la vida…. y otra suma de miedos que se juntaron para hacernos vivir de otra manera… en fin, pasó el tiempo y volvió Palermo y volvimos todos. Y vimos ese potencial ganadero, hace muy poco con el Centenario del Angus y, ahora, en esta exposición, que se hizo presente con todo el crecimiento que es el reconocimiento nacional e internacional de los que lo producen. Y eso me permitió, además, ver a todas las especies y razas que llegaron a esta muestra, con todo ese bagaje de crecimiento sostenido y firme que cada uno, de los que lo producen, le pone con su trabajo y el sacrificio de cada día. Podríamos hablar de un “profesionalismo” de cada uno de ellos que me llenó de alegría, y todo el cambio que se originó en estos dos años sin tener la posibilidad de reunirnos. Y eso hace al hombre… al hombre que hace al barco donde navega, pidiéndole a Dios que le traiga buenos vientos para seguir adelante…. Me voy con la alegría de saber y haber visto que viví un Palermo más que nos hizo crecer, y por eso, reitero, me voy muy feliz”.

Remates

Cuando se tocó el tema de los varios remates que la casa consignataria tuvo en esta exposición, nos dijo… “fueron remates difíciles pero se desarrollaron muy bien, donde prácticamente se vendió todo lo ofertado, a buenos precios y donde, tanto los compradores como los vendedores, salieron satisfechos. Y eso me da la satisfacción de haber cumplido con el deber impuesto”.