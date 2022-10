Fin de semana largo: ¿el viernes 7 de octubre es feriado o no laborable?

Mientras crecen la expectativa de los principales centros turísticos por la llegada del próximo fin de semana extra largo del año, muchos se preguntan si el viernes 7 es feriado o un día no laborable.

En el marco del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que en realidad es el miércoles el 12 de octubre, este año los días utilizados con fines turísticos serán los que van del viernes 7 al lunes 10 de octubre. Es decir, además de trasladarse el feriado del miércoles 12 al día 10, se agregó otro asueto para el 7, con el fin de extender los días de descanso y recreación.

Según el calendario oficial de feriados de este año, el viernes 7 de octubre corresponde a un “feriado con fines turísticos” y no a un “día no laborable”, que habitualmente deja la opción abierta para que los empleadores consideren ofrecer o no el día libre.

Según consta en la Ley de Contrato de Trabajo, para quienes trabajan los días feriado, la jornada no se cobra como regular sino que, al igual que sucede con los días no laborables, se debe pagar doble.

Cuántos feriados quedan

Tras esta fecha, habrá que esperar hasta fines de noviembre para volver a tener un feriado, cuando se celebre el Día de la Soberanía Nacional, que conmemora un nuevo aniversario de la batalla de Vuelta de Obligado en el que las tropas criollas se enfrentaron a la Armada inglesa y francesa. En este caso, como el día 20 cae domingo, se decretó que el lunes 21 sea feriado con fines turísticos.

Luego, el jueves 8 de diciembre llegará el día de la Inmaculada Concepción de María, fiesta religiosa que es un feriado inamovible del calendario nacional y se empalmará con un puente turístico dado por el viernes 9, con lo que el descanso se extenderá cuatro días sumados el sábado y el domingo.

En tanto, el último asueto de este año será el domingo 25 de diciembre de Navidad. (DIB)