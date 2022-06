Fiebre mundialista: Presentaron el póster oficial para Qatar 2022

El póster oficial del Mundial de Fútbol Qatar 2022 fue presentado en un acto en el Aeropuerto Internacional Hamad, en Doha. Diseñado por Bouthayna Al Muftah, se trata del primero dentro de una serie que tendrá siete piezas, todas creadas para el torneo por la artista qatarí.

El motivo central de la pieza gráfica muestra al tradicional “gutra”, pañuelo rectangular de algodón que se sujeta a la cabeza mediante un “egal” negro. El icónico atuendo, extendido por todo el mundo árabe, se alza en el aire junto a una pelota que lleva los colores de la bandera qatarí.

Al Muftah explicó que su diseño está inspirado en el fanatismo por el fútbol en el país anfitrión: “así es como los hinchas festejan aquí cuando se anota un gol”.

“Mi principal inspiración fue el concepto de memoria colectiva”, sostuvo. “La mayoría de mis trabajos se enfocan en experiencias del pasado, recuerdos: traerlos al presente de una manera contemporánea. Quise que los pósters siguieran esta temática y cuenten la historia de la cultura futbolística de Qatar”, agregó la artista graduada en la Virginia Commonwealth University de Doha.

El Mundial de Qatar 2022 se desarrollará del 21 de noviembre al 18 de diciembre.

The #FIFAWorldCup 2022 poster is here 😍 #NowIsAll pic.twitter.com/kltn8gUtbt

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 15, 2022