Ferro ganó y se sumó a la punta

Ayer por la mañana se jugó la sexta fecha del Torneo Apertura del Fútbol Senior organizado por la Liga Trenquelauquense de Fútbol (LTF). Tras un domingo sin actividad, debido a las condiciones climáticas, los veteranos volvieron al ruedo y ahora, Ferro Carril Oeste, se sumó a la punta luego de ganarle, por 2 a 0 a Tres Llantas.

El otro líder es el FBC Argentino, quien tuvo fecha libre. Además, Atlético Trenque Lauquen se impuro por 2 a 0 a Giat de Beruti; la victoria por 3 a 2 de Las Guaquitas sobre Progreso y el empate en 2 entre Monumental y Barrio Alegre.

El Senior seguirá le próximo fin de semana con estos cruces, FBC Argentino vs. Barrio Alegre;

Ferro Carril Oeste vs. Progreso; Tres Llantas vs. Monumental y Las Guasquitas vs. Atlético Trenque Lauquen. Libre quedará Giat de Beruti.