Fernández y Georgieva hablaron del “problema inesperado” del rechazo al Presupuesto

El presidente Alberto Fernández y la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, coincidieron en reconocer “el problema inesperado del rechazo del Presupuesto” por parte de la Cámara de Diputados, a pesar de lo cual ratificaron los “avances” logrados en el trabajo conjunto hacia un nuevo programa con el organismo.

“Hablé con la titular del FMI @KGeorgieva. Ambos reconocimos el problema inesperado del rechazo del Presupuesto, pero nos comprometimos a seguir trabajando plenamente enfocados en materializar un acuerdo que no comprometa la continuidad de la recuperación económica inclusiva”, escribió el mandatario argentino en su cuenta de Twitter.

Fernández mantuvo esta tarde una videollamada desde la Quinta de Olivos con Georgieva, de la que también participó el ministro de Economía, Martin Guzmán, horas después de que se diera por cerrado el debate en Diputados por el proyecto de Presupuesto.

La directora gerenta del FMI calificó, por su parte, como “muy bueno”, el encuentro mantenido con el presidente Fernández, en el que hablaron “sobre el avance” del trabajo conjunto.

“Muy buena reunión con el presidente @alferdez sobre cómo avanzar en nuestro trabajo para sostener la recuperación de #Argentina y abordar sus desafíos económicos”, indicó la titular del organismo en la misma red social.

“Nuestros equipos están plenamente comprometidos a seguir trabajando hacia un programa del FMI”, dijo Georgieva a través de su cuenta de Twitter, luego de mantener el encuentro, desde Washington.

El cónclave, que según fuentes oficiales “estaba previsto desde hace algunos días”, se produjo horas después de que la Cámara de Diputados rechazara el proyecto de Ley de Presupuesto 2022 enviado por el oficialismo.

Guzmán, afirmó hoy que el rechazo del proyecto de Presupuesto 2022 por parte de la oposición “afecta las negociaciones” que la Argentina lleva adelante con las autoridades del FMI para reestructurar su deuda.

Tras esa actitud, el titular del Palacio de Hacienda afirmó que “voltear” el Presupuesto “significa rechazar la programación macroeconómica que viene siendo la base de las negociaciones con el FMI”.

En la víspera, el portavoz del FMI, Gerry Rice, había advertido que “no hay fecha de una próxima misión” del organismo en Argentina, y tampoco de “cuándo podría celebrarse un acuerdo” para renegociar los US$ 45.000 millones que el país le debe al organismo.

No obstante, el portavoz aseguró que “desde el FMI comparten los mismos objetivos que el país en materia económica”, por lo que están “plenamente comprometidos con las autoridades para elaborar un programa” que permita reprogramar la deuda de US$ 45.000 millones asumida por la gestión Cambiemos

El Fondo Monetario consideró que las conversaciones con la Argentina son “productivas” y que “se han logrado entendimientos generales en varios puntos”.

El último encuentro de Fernández y Georgieva se remonta a fines de octubre en Roma, en ocasión de coincidir en la Cumbre de Jefes de Estado del G20, donde dialogaron por unos 90 minutos.

Allí el presidente estuvo acompañado por Guzmán y el secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Beliz, mientras que con la titular del FMI lo hicieron la subdirectora del Departamento para el Hemisferio Occidental del FMI, Julie Kozack, y el primer subdirector Gerente del Fondo Monetario Internacional, Geoffrey Okamoto, y el director Dominique Desruelle.

El próximo miércoles, Argentina deberá pagar unos US$ 1.850 millones de dólares que le debe al FMI como parte de los fuertes vencimientos acordados por la gestión del expresidente Mauricio Macri en 2018.

Para eso se podrá utilizar parte de los US$ 4.400 millones que el mismo organismo le entregó en agosto como ampliación de capital que hicieron los países desarrollados para combatir los efectos de la pandemia

En enero, Argentina enfrenta otros vencimientos por unos US$ 1.365 millones, en febrero US$ 594 millones, y en marzo US$ 8.800 millones, entre ellos, unos US$ 2.100 que se le adeudan al Club de París.

Por su parte, el presidente Fernández había dicho días atrás que “el gobierno seguía negociando a paso seguro y con el pulso firme”, con el FMI.

“Queremos lograr un acuerdo que nos permita refinanciar los abultadísimos vencimientos de deuda para los próximos tres años, a los que se había comprometido el gobierno de Mauricio Macri”, remarcó el jefe del Estado.

“Afrontaremos las deudas que otros generaron, pero ese acuerdo no será a costa del desarrollo del país ni en base a ningún programa de ajuste”, sostuvo Fernández, días antes del inicio de las negociaciones en Washington. (DIB)