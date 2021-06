Fernández sostuvo que la salida de la pandemia “está muy cerca”

El presidente Alberto Fernández lanzó hoy el plan Casa Propia-Casa Activa, destinado a la construcción y entrega de viviendas para mayores de 60 años, y en ese marco sostuvo que la salida de la pandemia de coronavirus “está muy cerca”.

“Hay un mañana y el mañana está cada vez más próximo. La puerta al mañana es la vacunación”, señaló hoy Fernández en un acto en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada junto al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; y a la titular del Instituto Nacional de Servicios Sociales Para Jubilados y Pensionados (PAMI), Luana Volnovich.

El mandatario indicó que la primera ola de Covid-19 en el país afecto fuertemente a los adultos mayores y que tras la vacunación orientada a ese sector “la letalidad en ese rango etario ha bajado sustancialmente”.

En tanto, explicó que en la segunda ola “tenemos ese problema con gente más joven” y consideró que “tenemos que poner el máximo empeño para vacunar” porque “esa es la puerta de salida y no está lejos, está muy cerca”.

Fernández también apuntó contra la oposición al indicar que “nosotros seguimos buscando vacunas, trayendo vacunas y vacunando” y que “el resto son fuegos de artificio de los que quieren llamar la atención porque tienen poco para decir y cuando tuvieron que hacer hicieron todo mal”.

El plan Casa Propia-Casa Activa será llevado adelante por el Desarrollo Territorial y Hábitat y PAMI, y estará destinado a la construcción y entrega de viviendas para mayores de 60 años sin acceso a una solución habitacional o que no califiquen por la edad para ningún crédito hipotecario.

Las casas, que serán ejecutadas con una inversión cercana a los $ 22.000 millones, integrarán complejos en espacios comunes donde las personas que las habiten podrán desarrollar actividades educativas, deportivas y de recreación, y cada uno contará con un Centro de Día. “Estamos pensando en que solución le podemos dar a nuestros adultos mayores para que puedan seguir siendo felices”, dijo Fernández. Y volvió a apuntar contra la oposición: “Muchos de los que me dan clase en televisión me dicen bajá las jubilaciones, descartá a los viejos. Ese no es el modo”. (DIB) MT