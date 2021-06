Fernández destacó la producción de alimentos “sin agrotóxicos”

El presidente Alberto Fernández anunció hoy la promulgación de la Ley 27.621 que implementa la Educación Ambiental Integral (EAI) y realzó la producción “sin agrotóxicos” al sostener que “cuidar el medioambiente es cultivar sanamente aquello que comemos”.

El mandatario encabezó un acto en la Quinta Presidencial de Olivos junto a los ministros de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, y de Educación, Nicolás Trotta.

Fernández sostuvo que la aplicación de la norma implicará “un cambio de cultura, un cambio de paradigma” para “entender el desarrollo de otro modo”. “El desarrollo industrial no permite cualquier cosa. Exige un crecimiento igualitario y un crecimiento que no contamine”, explicó.

El Presidente recordó que durante el año pasado “el mundo tuvo que recluirse” por la pandemia de coronavirus y el agua se volvió “más transparente”, el aire “más respirable” y la tierra “más verde y productiva”. “Nadie le hizo más daño al mundo que los seres humanos”, indicó.

Ferández sostuvo que esto “debe cambiar” y que “no se puede seguir viviendo con la lógica del presente”. “Cada acto de desatención al ambiente es un poco más de daño que nos infringimos a nosotros mismos”, explicó.

En este marco, sostuvo que con la nueva ley “estamos generando conciencia en las nuevas generaciones” sobre “la importancia de cuidar el medioambiente”. “Cuidar el medioambiente es cultivar sanamente aquello que comemos. Cuidar el medioambiente es cuidar el agua. Cuidar el medioambiente es cuidar como se vive en la urbanidad”, aseguró.

Fernández consideró que “ley que estamos promulgando lo que hace es poner en cabeza del Estado y los que educan la obligación de educar a nuestros chicos desde muy chiquitos” de que “el agua que no contamina es mejor agua que bebemos” y que “aquello que cultivamos sin agregar agrotóxicos” hace “a la salud nuestra”.

Asimismo, que “se vuelva cotidiano el entender que es mejor entender que es mejor vivir en un mundo en donde la vida no se convierta en un riesgo: en donde comer no se convierta en un riesgo, donde tomar agua no se convierta en un riesgo, donde respirar no se convierta en un riesgo”. “Eso debemos hacerlo antes que nada con educación”, señaló sobre el cierre del acto.

La norma apunta a garantizar y establecer el derecho a la educación ambiental para todos los sectores y edades de la sociedad, tanto en el sistema educativo formal como informal. (DIB) MT