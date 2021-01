Fernández, desde el precio de la carne hasta el rechazo a indultar condenados

En un nuevo capítulo de tensión entre el Gobierno y el campo, el presidente Alberto Fernández habló este miércoles sobre la protesta anunciado por la Mesa de Enlace en rechazo a la suspensión temporaria de las exportaciones de maíz y criticó al sector agropecuario, al tiempo que rechazó la posibilidad de indultar a condenador, algo que un sector identificado con el oficialismo le pidió.

“Yo hablo de gobernar un país en pandemia y me contestan como si fuera gobernar un país normal y esto no es normal. Yo tengo que cuidar el bolsillo de la gente porque estamos en una situación muy delicada, muy delicada. Yo no puedo seguir funcionando con la lógica de una economía normal, porque no estoy en una economía normal”, dijo Fernández y tras ello advirtió que entiende las posibilidades económicas que se generan pero de todos modos cuestionó el trato que reciben los argentinos.

“El mundo demanda alimentos y suben los precios. Pero los productores argentinos producen en pesos argentinos. Y hace años que no tienen aumentos de luz, gas, además tuvieron bajos aumentos en combustibles, tuvieron ayuda de la ATP. Entiendo que el maíz creció mucho y es una gran oportunidad para exportar, pero no entiendo por qué quieren cobrarle al argentino al mismo precio que paga el mundo. El mundo demanda carne, producen en pesos, pero ¿por qué los argentinos pagan el kilo de asado como lo paga un chino, un francés o un alemán?”, preguntó en diálogo con Radio con vos. “Si producen todo en pesos, ¿por qué?”, insistió.

Asimismo, Fernández afirmó que este es un tiempo para preocuparse por “los que menos tienen” porque se trata de “una situación de emergencia” y reiteró sus dudas sobre el manejo del campo: “No entiendo por qué a los argentinos tienen que cobrarles el maíz igual que se lo cobran a otro que quiere comprar en otro lugar del mundo. ¿Por qué tienen que hacerme pagar a mí el precio que paga el mundo?”.

En el mismo sentido, agregó que su planteo se basa en el “principio de solidaridad” y pidió: “Garanticen al argentino lo que consume y eso cóbrenlo como corresponde a la Argentina. Del resto exporten todo lo que quieran, al precio que se les dé la gana. Esto es lo que me pasa con el trigo, el maíz, el girasol, el aceite, la carne, es una discusión que estamos dando”.

Ayer Confederaciones Rurales (CRA), Federación Agraria (FAA) y la Sociedad Rural (SRA) decidieron convocar a un cese de comercialización de granos entre el lunes y el miércoles de la próxima semana, en rechazo al cierre temporal del registro de exportaciones de maíz dispuesto por el Gobierno.

El indulto en la mira

Por otra parte, Fernández descartó indultar a ex funcionarios condenados por corrupción, aunque aseguró que muchos procesos “están colmados de nulidades” y le pidió a la Justicia “que revise lo que pasó en los últimos cuatro años”.

“El indulto es un perdón que da el Presidente y, la verdad, cuando la Justicia actúa, no tengo por qué perdonar y no soy quién para perdonar, aunque tenga la facultad”, afirmó. Y tras recordar que hizo campaña diciendo que no iba a dictar indultos, aseguró que lo va a cumplir porque “el indulto es una rémora monárquica que quedó en la Constitución argentina”.

“Era un derecho que tenían los reyes de perdonar a quienes han sido condenados. Y en esos mismos términos se transfirió a la Constitución argentina. Primero se dice que el Presidente puede indultar a los que han sido condenados, con lo cual, no borra la condena. Si quieren indultar gente que está procesada, no existe ese instituto, eso se llama amnistía. Eso es algo que depende del Congreso, no depende de mí. Para que haya indulto tiene que haber alguien condenado”, agregó.

Sin embargo, insistió en su reclamo de que la Justicia revise “lo que pasó” en los últimos cuatro años. “Lo que sí creo también es que en este tiempo, en estos últimos cuatro años, hubo muchos procesos, no digo todos porque no los conozco, que realmente han sido desarrollados de modo muy irregulares y podría decir que están colmados de nulidades. Le pido a la Justicia que por favor revise lo que pasó en estos cuatro años porque hay cosas que no están bien”, señaló. (DIB) FD