Felipe Bernasconi volvió muy fuerte a las pistas

El pasado fin de semana, en una jornada única de competencias y bajo los protocolos establecidos en el marco de la pandemia, el piloto de Trenque Lauquen Felipe Bernasconi disputó la segunda fecha del torneo valido por el Rotax Argentina. La cita tuvo lugar en el kartódromo de la ciudad de Buenos Aires, tras lo que había sido el debut, a inicios de año, en Zárate, y terminó con un segundo lugar para el local.

Felipe integró la clase Junior Max, en la que se ubicaba entre los protagonistas principales luego de disputarse la primera fecha en el mes de marzo, antes de la suspensión de las actividades.

En su retorno volvió a mostrarse como uno de los favoritos, y lo ratificó en la prueba de clasificación, al quedarse con la pole para partir en las dos mangas desde la mejor condición. En la primera, consiguió el triunfo, mientras que en la segunda, ocupó el segundo lugar en la llegada.

Carreras

Muy entusiasmado por el retorno a las competencias, comentó: “Estoy muy contento con los resultados que logramos este sábado. No los esperábamos por el simple hecho de que no habíamos podido venir a probar nada. Tuve sólo dos entrenamientos para volver a acomodarme, sobre todo a la pista. Fui tranquilo, porque era una pista nueva, y estaba muy fría. No queríamos cometer errores y romper algo. En la clasificación quedamos primeros en la última vuelta. En la primera manga me costó el principio, porque mi principal rival salió muy rápido en las primeras vueltas, pero después mejoramos nosotros y pudimos ganar la manga. En la segunda, un error mío en la largada me hizo perder la primera posición, y después, a pesar de alcanzarlo, no tuvimos la posibilidad de recuperarnos”.

Para la competencia final, largando desde la primera fila, intentó sostenerse al mando sin conseguirlo. A partir de allí, ocupó el resto de la etapa la condición de escolta del líder, la que mantuvo hasta la caída de la bandera de cuadros.

“En la final dejamos todo en la pista por el primer lugar, pero no se dio. Lo busqué por todos lados, pero no tuve la posibilidad de superarlo. Nos faltó un poco, pero de todos modos, estamos muy contentos con lo que hicimos hoy. Ya estamos pensando en las próximas fechas, muy felices de haber vuelto a las carreras”, aseguró Felipe antes de su festejo en el podio.

Luego completó: “Quiero compartir el podio y agradecer como siempre a mi familia, al equipo Darder Racing, a Gustavo, a Fran, a Ángel García por el motor, a todo mi colegio, a todos los sponsors (…) y a todo Trenque Lauquen”.

Con estos resultados, Felipe Bernasconi es líder de la Junior Max con 213,75 puntos. En tanto, el escenario y la fecha para la próxima competencia están aún a confirmar.