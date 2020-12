Felipe Bernasconi fue subcampeón de la Junior Max y ya está en el Sudamericano

A pesar de haber tenido un fin de semana complicado, Felipe Bernasconi terminó arriba del podio, ocupando la segunda colocación de la Junior Max en el Karting Rotax Argentina.

El juvenil piloto local había viajado a Buenos Aires para ser parte de último evento de la temporada, con fecha doble, y con el serio objetivo de ser el campeón. Pero las cosas no salieron bien y en ambas finales la fortuna no estuvo de su lado. De esta manera debió conformarse con el segundo puesto y ya está enfocado en el Sudamericano Rotax, que en el día de ayer tuvo toda una jornada administrativa y comienza hoy con los kartings en pista.

Bernasconi, tras las dos finales, decidió quedarse en Buenos Aires junto a su mecánico, explicaron desde el seno familiar a La Opinión.

“Felipe fue subcampeón en la categoría Junior Max Rotax Argentina. Fin de semana muy complicado, pero satisfechos de haber terminado un año difícil. Agradecer como siempre al Equipo Darder Racing, Gustavo, Fran y Andrés y a Ezequiel Corea quien entrena a Felipe desde hace 4 años. Agradecer a los que están siempre con sus mensajes y presencia alentando. Se viene el Sudamericano Rotax en el Kartódromo de Buenos Aires el próximo fin de semana y allí estaremos representando a nuestro querido Trenque Lauquen” fueron las palabras de aliento y agradecimiento de Verónica, su mamá. Ella misma le contó a La Opinión que “en la fecha del sábado terminó cuarto. Muchas dificultades con el motor. Y el domingo fue de mucha mala suerte. Apenas salen lo tocan, hace un trompo y queda fuera de carrera. En la siguiente serie se le rompe el carburador. Larga la final en el último puesto y así y todo termina sexto”.

Las carreras

En un fin de semana en el que hasta las últimas instancias dio todo por conseguir el título, el piloto de Trenque Lauquen finalmente se quedó con el subcampeonato en su divisional. Las competencias que lo vieron desplegar todo su trabajo para este logro, se disputaron sobre el kartódromo porteño, y reunieron a las fechas 5 y 6 de la temporada, expreso el sitio e-kart.

Desde la primera salida a pista por este evento doble, Felipe fue con toda la garra a buscar los mejores resultados que le permitieran llegar al título. Si bien las matemáticas le otorgaban chances de lograrlo, no dependía solamente de él, sino de la actuación de sus rivales directos en la disputa por la corona.

En la clasificación del sábado, se quedó con la “pole position” y en la primera manga, ocupó el segundo lugar en el clasificador oficial. En la segunda batería, logró arribar primero a la bandera a cuadros, pero una sanción por un incidente en la disputa de posiciones, lo relegó al tercer puesto. Para la final, dio todo lo que tenía en la lucha por el podio y por arrimarse a la “cosecha de puntos gordos”. Al término de esta etapa, le correspondió el cuarto puesto. Todas estas acciones, formaron parte de la fecha 5 de la temporada.

El domingo

La fortuna en la jornada del domingo no respaldó los objetivos de Felipe quien tuvo complicaciones durante los entrenamientos. Luego, en la clasificación por la última fecha del año, le correspondió el cuarto mejor registro de su clase. En las mangas los buenos resultados se le negaron y debió partir en la final desde el fondo del pelotón. Con un buen avance, logró completar la carrera en la sexta colocación. Estos resultados le otorgaron el subcampeonato en la Junior Max.

A pesar de lograr ese título, sus objetivos estuvieron planteados desde el inicio de la temporada en el más alto galardón en su clase, adueñarse del campeonato.

Con sus relatos sobre lo acontecido en esta última parte del torneo, manifestó su decepción: “Fue un domingo bastante malo. En los entrenamientos se nos rompió el embrague y tuvimos que cambiar el motor. La clasificación fue buena, pero en la primera manga, tuvimos un toque con el que me eliminaron de la lucha por el campeonato. Ya casi no teníamos posibilidades. En la segunda manga veníamos segundos y se nos salió el carburador. Largamos últimos la final e hicimos una buena largada. No teníamos más que eso. Vamos a trabajar para lo que tenemos en los próximos días. Ojalá que en el Sudamericano no se den situaciones dentro de la categoría como las que se dieron en la definición de hoy”.

Con estos resultados, Felipe Bernasconi reunió 452,75 puntos, los que le otorgaron el subcampeonato. A partir de hoy y hasta el 20 de este mes, volverá a presentarse sobre el circuito porteño, para disputar el evento continental, con el que se completará la delegación argentina para la Grand Finals, en enero, en Portugal.