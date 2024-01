Felipe Bernasconi debuta en el TC Mouras

ACTC de la mano del TC Mouras y el TC Pista Mouras. Ayer se realizaron las primeras tandas de entrenamientos en el circuito de La Plata. Para hoy y mañana se espera el plato fuerte, con las clasificaciones, series y finales. Y Trenque Lauquen tendrá una vez más representación con la presencia de Felipe Bernasconi, debutando en el TC Mouras.

Felipe llega tras haber sido parte en 2023 del TC Pista Mouras. Un escalón más para el joven piloto local en el automovilismo nacional, que estará arriba del Torino del Trotta Racing.

La CAF

La Comisión Asesora y Fiscaliza-dora de la ACTC ha resuelto lo siguiente de cara al inicio de la temporada: 1- Comunicamos a los Equipos y Pilotos de TC Mouras y TC Pista Mouras, que fueron aprobados los Reglamentos Técnicos Año 2024 de ambas Categorías, encontrándose a disposición en el Dpto. Deportivo, Dpto. Técnico de la ACTC y pagina web. 2-Autorizar al Piloto Thiago Martínez, Campeón de Turismo Nacional Clase 2 2023, a participar en la Categoría TC Pista con la Marca Ford en el Equipo DTA Racing. 3- En virtud de haber cumplido el régimen de carreras reglamentarias, el Piloto Nicolás Morán, asciende a la Categoría TC Pista. 4- Autorizar al Piloto Santiago Eduardo Zoccola, a participar en la Categoría TC Pista Mouras, con la Marca Ford en el Equipo Forte Sport. 5- Autorizar al Piloto Leandro González, a participar en la Categoría TC Pista Mouras con la Marca Ford en el Equipo Bruno Motor Sport. 6- Autorizar al Piloto Mariano Coppola, a participar en la Categoría TC Pista Mouras con la Marca Ford. 7- Autorizar al Piloto José Malbrán, a participar en la Categoría TC Pista Mouras con la Marca Chevrolet en el Equipo Las Toscas. 8- Autorizar al Piloto Jorge Andres Maggini, a participar en la Categoría TC Pista Pick Up, con la Marca Ford en el Equipo Jack Power Team. 9- Autorizar al Piloto Juan Antonio Sandín, a participar en la Categoría TC Pista Pick Up con la Marca Toyota, en el Equipo Matías Jalaf Competición. 10- Autorizar al Piloto Juan Antonio Perea, a participar en la Categoría TC Pista Pick Up, con la Marca Ford en el Equipo Taco.

En La Plata

Tras varias suspensiones por lluvia, el Turismo Carretera inauguró este circuito el 20 de octubre de 1996. En esa prueba consiguió la victoria Emilio Satriano, ídolo eterno de Chevrolet.

El trazado se llama Roberto José Mouras en honor al ídolo de Chevrolet tricampeón de Turismo Carretera y que pasó a la inmortalidad en noviembre de 1992 en Lobos, en tanto que el circuito que corre el Turismo Carretera, el principal, se llama Juan Gálvez, por el piloto más ganador y más campeón de «La Máxima».

El circuito posee una recta de casi 1.000 metros que en las últimas competencias ha sido utilizada como tal porque en los primeros tiempos de este circuito, el Turismo Carretera utilizaba una chicana en la mitad del sector. Como punto positivo, este autódromo es uno de los más seguros de la Argentina debido a que sus vías de escape son muy amplias y además está construido en un terreno muy plano.

El atractivo principal y sector clave es la salida a la recta y el cruce al final de la misma. Luego hay que transitar prolijo los mixtos internos para volver bien parado a la larga recta que deposita en el curvón.

Actualmente se realizó un trabajo de reasfaltado en las dos últimas curvas antes de la recta opuesta y un sector de esta, beneficiando el andar de los vehículos y la chance de bajar los tiempos de vuelta en cada una de las categorías.

Los 17 pilotos del TC Mouras

1. Matias Cravero (D)

2. José Luis Lopez (F)

3. Felipe Bernasconi (T)

4. Nicolás Montanari (T)

5. Thomas Pozner (D)

6. Agustín Ayala (CH)

7. Eugenio Provens (F)

8. Gastón Iansa (CH)

9. Genaro Rasetto (D)

10. Santiago Biagi (D)

11. Joaquín Torres (CH)

12. Alexander Jakos (CH)

13. Benjamin Ochoa (F)

14. Mateo Polakovich (D)

15. Nicanor Santilli Pazos (CH)

16. Faustino Cifre (F)

17. Marco Dianda (D)