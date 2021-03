Felipe Bernasconi da el salto a la Formula 3

En poco menos de un mes Felipe Bernasconi logrará dar el primer salto importante en su carrera deportiva. Tras varios años en la categoría escuela del automovilismo, como lo es el karting, desde aquellos inicios por el Prokart Salliqueló a los últimos años en el Rotax Argentina, con sus pistas de asfalto y las muy buenas presentaciones en Sudamericanos y Mundiales, ahora Bernasconi se sentará en la butaca de un fórmula.

Correrá esta temporada en la Formula 3 Metropolitana en el equipo de Diego Satorra. Días atrás probó uno de los autos del team Satorra Competición en La Plata y allí recibió el visto bueno del propietario de la escudería que lo confirmó para estar en el arranque del calendario.

La Opinión dialogó ayer por la mañana con el juvenil piloto que dejará de lado el Rotax, pero intentará seguir arriba del karting en algunas carreras que se llevarán a cabo en el trazado local.

“En un mes tenemos la carrera y allí voy a estar”, dijo Felipe a La Opinión contento de haber pasado la prueba en La Plata y se sentirse parte del equipo. “Probamos el jueves pasados en La Plata y estuvo muy bien. Ellos (por Satorra Competición) tienen una política de seguridad. Si no te ven que andás seguro en la pista no te aceptan, porque saben que si uno va inseguro puede tener un accidente”.

Bernasconi compartirá equipo junto a Felipe Rey. Sobre el andar del fórmula en La Plata sostuvo que “el auto anduvo muy bien, no es un circuito muy técnico y aunque nunca había girado ahí pude estar unas 5 o 6 décimas por debajo del tiempo, y eso es muy bueno. Al circuito lo conocía por haber visto muchas carreras y por el simulador. El auto en la recta debe llegar a los 200 kilómetros y en La Plata hay que salir muy bien de las curvas para que en la recta no te pasen, es larga y la succión es importante”.

Felipe será el más joven de la grilla “y además hay un piloto de 55 años que es el más veterano”.

Debido a la pandemia la Formula 3 Metropolitana correría la mayoría de las fechas en el trazado de La Plata y cada carrera es transmitida por la TV Pública.

Seguir entrenando

De cara a la nueva temporada, Bernasconi sabe que tiene que seguir entrenando para estar muy bien físicamente. El salto del karting al fórmula le sienta bien. “Yo creo que me canso menos. Porque en el formula vas atados con los cintos y no te movés. Un poco el cuello se te cansa pero es algo que estoy acostumbrado al karting. Además los circuitos tienen más rectas y eso te ayuda a descansar, no es como en un kartódromo que tenés 14 curvas seguidas en apenas 1.500 metros”.

Con respecto al karting sostuvo que no lo dejará de lado “cuando tengamos fechas acá en la ciudad voy a intentar correr. Justo ese fin de semana coincide con la carrera y no voy a poder estar, pero en las otras seguro que sí”.