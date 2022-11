FC de Tres Algarrobos y Barrio Norte, a cuartos de final

Ayer en horas de la tarde se completó la quinta fecha del Torneo Interligas el cual, a sólo una fecha para que culmine la fase regular, clasificó a Fútbol Club Tres Algarrobos y a Barrio Norte a cuartos de final mientras que son cinco los equipos que ya no tienen posibilidades.

Es importante señalar que, para los cuartos de final, clasifican los cinco equipos primeros de cada grupo y los tres mejores segundos. De esta manera, comienza a definirse la siguiente instancia del certamen que une a la Liga Trenquelauquense de Fútbol (LTF) con la Liga del Oeste.

Cabe recordar que el día sábado Monumental de Trenque Lauquen derrotó por 4 a 2 a Independiente de América mientas que el viernes Atlético Trenque Lauquen y Social de Tres Algarrobos empataron 0 a 0. En tanto, el miércoles por la noche el FBC Argentino recibió a Barrio Norte de América derrotando por 3 a 2 al equipo de la vecina localidad.

Resultados

En este marco, los resultados que dejó la 5° fecha son los siguientes: Grupo 1: Fútbol Club Tres Algarrobos 4 vs. Tres Llantas (Trenque Lauquen) 0; Jorge Newbery (Fortín Olavarría) 4 vs. Barrio Alegre (Trenque Lauquen) 2.

Grupo 2: Ferro C. Oeste (Trenque Lauquen) 0 vs. Atletico Rivadavia (America) 3; Las Guasquitas (Trenque Lauquen) 3 vs. Gorra de Cuero (Carlos Tejedor) 1.

Grupo 3: Atletico (Trenque Lauquen) 0 vs. Social (Tres Algarrobos) 0 (jugaron el viernes); Social (González Moreno) 1 vs. Atletico Pellegrini 1.

Grupo 4: Huracán (Pellegrini) 9 vs. Progreso (Trenque Lauquen) 2; G.I.A.T. (Berutti) 2 vs. Racing F.B.C. (Fortín Olavarría) 1.

Grupo 5: Independiente (América) 2 vs. Monumental (Trenque Lauquen) 4; F.B.C. Argentino (Trenque Lauquen) 3 vs. Barrio Norte (América) 2.

Cabe recordar que varios de los partidos que dejó esta quinta fecha se iban a jugar el fin de semana pasado, pero a raíz de las lluvias la actividad fue suspendida.