Farmacias tienen problemas para dispensar medicamentos a afiliados a obras sociales

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Trenque Lauquen advirtieron que a raíz de la inflación registrada durante todo el año, y agravada tras la devaluación, algunas farmacias locales están con problemas para la dispensa de medicamentos a afiliados a obras sociales debido que los plazos de pago por parte de las prestatarios son en promedio de 75 días después de la venta, algo que ha provocado que las farmacias se “desfinancien”.

En este sentido señalaron que ya se empiezan a ver problemas de abastecimiento a afiliados de obras sociales, que en algunos casos trabajan con atención limitada.

“Desfinanciamiento”

Sobre la actual situación que atraviesa el sector, desde el Colegio explicaron que “las farmacias son un servicio público de salud que entrega medicamentos que se abonan al momento de la adquisición y después se venden al afiliado a una obra social a un 40 o 50 por ciento y el resto se le cobra a las prestatarias”. Y agregaron que “el proceso de facturación lleva alrededor de un mes y una vez facturado se cobra en promedio a los 45 días. Es decir que se cobra en general a los 70 días. Y esto llevó paulatinamente a que por la inflación se registrara un desfinanciamiento de las farmacias, que a la hora de reponer los medicamentos pierden contra la inflación y, o llegás justo con la plata o directamente no te alcanza, como está sucediendo”.

Una consecuencia de esta situación, según indicaron desde el Colegio de Farmacéuticos, es que “ya hay problemas en Trenque Lauquen de farmacias que, o tienen una atención limitada o no pueden conseguir un medicamento que tienen que dispensar porque el laboratorio no entrega. Y lo que va a suceder es que todas las obras sociales van a tener problemas de abastecimiento de medicamentos a sus afiliados por parte de la farmacia. Es una consecuencia de la situación económica del país que viene desde hace varios meses”.

Aumentos

Por otra parte desde la entidad local indicaron que en el último mes y medio los medicamentos aumentaron en promedio un 85% mientras que en lo que va del año la suba fue superior al 300% en promedio.