Familiares de víctimas de abuso sexual infantil preparan una nueva marcha

A través de un comunicado la agrupación de familiares y víctimas de abuso sexual infantil agradeció el acompañamiento de la comunidad en la movilización que realizaron semanas atrás en reclamo de justicia por este tipo de delitos que en muchos casos a nivel local continúan impunes.

Además señalaron que en los próximos días estarán convocando a una nueva manifestación para continuar con este reclamo urgente y de esta manera seguir acompañando a las víctimas en un pedido tan simple como vital: justicia.

En primer lugar en el texto del comunicado se señala: “Desde la agrupación de familiares y víctimas de abuso sexual infantojuvenil queremos hacer llegar a toda la comunidad nuestro profundo agradecimiento por el apoyo, acompañamiento, respeto y empatía que hemos sentido no sólo con la presencia física el día de nuestra primera manifestación sino también mediante la difusión, mensajes de apoyo, esas palmas que se hacían sentir en las veredas de los comercios de quienes salían para apoyarnos o de quienes estaban caminando por el lugar y se frenaban unos segundos y acompañaban nuestro andar”.

En otro tramo del comunicado desde la agrupación agradecen especialmente “a aquellas agrupaciones civiles que desde hace tiempo y de manera solidaria y comprometida no sólo han comenzado a poner en palabras otras formas de violencia sino que además ayudan desde su lugar y también han acompañado”.

Declaraciones

Por otra parte en el texto se señala: “También queremos referirnos a las declaraciones que algunos funcionarios públicos hicieron en diferentes medios… en algunas volvemos a encontrarnos con estas formas de pretender no sólo cuestionar a las víctimas sino seguir en una zona de confort. Expresiones como ‘era lo que podía pasar’ o ‘se veía venir’, de parte de funcionarios que no sólo no sabemos si hicieron algo para evitar que el pueblo deba gritar, sino que estos mismos funcionarios, cuando esto ocurre, pretenden posicionar la mirada en madres y víctimas catalogadas de ‘violentas’ cuando lo que se escuchaba era el grito de dolor, impotencia y sentimiento de desamparo que en algunos casos por años se había contenido… posicionar la mirada en ‘golpes fuertes a una puerta’ sin preguntarse cuántas veces las puertas se han golpeado en las formas en las que se considera políticamente correctas y no tener respuestas. Expresiones como las de esos funcionarios reflejan nuevamente el tipo de violencia institucional que está instalada en la estructura mental de ciertos funcionarios y, por ende, en las instituciones estatales”.

Reuniones

También se destacaron los encuentros mantenidos con algunos funcionarios públicos, con el Intendente Fernández, el secretario de Gobierno Gustavo Marchabalo, Lic. Ruiz, Dra. Fester y Dr. Ferreira; con la Jueza de Familia María Florencia Marchesi Matteazzi, y con el Fiscal General Roberto Rubio y la Dra. Talarico. Asimismo aseguran que aún quedan encuentros por concretar. “Si no nos han llamado, volveremos a golpear las puertas que sean necesarias”, marcaron.