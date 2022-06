“Falta gas oil porque sobra improvisación”

Lo que está pasando con el Gas Oil es increíble.

Hay 19 provincias sin abastecimiento. Y además lo que se consigue, que es “gas oil blue”, tiene un sobreprecio de un 30 %. No hay antecedentes que se recuerden de una situación de desabastecimiento de esta magnitud.

Sin gasoil se para el país. En un momento económico muy complicado. Nadie puede pensar que un país puede crecer sin un insumo básico y de tanta importancia como el gas oil. Ya venían faltando muchos repuestos, cubiertas, etc. Pero que no haya gas oil directamente determina que el país se frene del todo.

En cuanto a lo agropecuario, hoy queda cerca del 70 % del maíz sin cosechar y recién va sembrado el 14 % del Trigo. Además, peligran la papa, el azúcar, y varias economías regionales.

Pero la falta de gas oil afecta a todos los sectores. A toda la logística de todos los sectores.

La Argentina productiva, la Argentina federal, la Argentina que exporta, que intenta salir adelante trabajando, transportando, no puede frenarse por la falta de planificación de un gobierno.

Gestionar

Encima en este momento al gobierno se le ocurre organizar una fiesta por los 100 años de YPF. Justo en el momento que hay camioneros parados en las rutas sin gas oil. Y el gobierno en vez de solucionar este problema, se encierra en sus internas, la Vicepresidente le dice al Presidente que tiene que usar la lapicera, después renuncia un Ministro denunciando a La Cámpora, mientras La Cámpora dice que no favoreció a Techint, etc, etc. Se tienen que dejar de pelear por la lapicera, y los off y tienen que gestionar para resolver los problemas de la gente y del país. Y resolver este problema es vital para la economía del país.

Las Cámaras de Transporte y las Entidades Agropecuarias, como así también diferentes sectores políticos, venían anticipando esta crisis desde hace meses. Como puede ser que el gobierno no solo no se anticipe a los problemas, sino que tampoco haga nada para resolverlos, una vez que estos problemas “explotan”. Sólo improvisan.

El sector transportista

Por ultimo no deja de llamar la atención el silencio de Moyano. El sector transportista y los camioneros, sus afiliados, son los principales afectados de este desabastecimiento porque todos los viajes se hacen más lentos, más costosos, más desgastantes. Cientos de camiones en todo el país han estado varados por no poder encontrar gas oil en las distintas estaciones de servicio. ¿Cómo puede ser que Moyano no levante la voz para acompañar y defender a sus afiliados? ¿O no le interesara tanto lo que están viviendo los camioneros antes esta situación?