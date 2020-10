Fabris: “Ya hay 12 comercios interesados en participar con este formato y podrían ser más”

Unos 12 comercios gastronómicos ya mostraron su interés por extender su servicio a distintos espacios de la vía pública con el fin de poder contar con una mayor clientela, una situación que, debido a las medidas adoptadas para combatir el coronavirus, había perjudicado la rentabilidad del sector.

Clarisa Fabris, secretaria de Producción y Turismo del Municipio se mostró conforme con el acompañamiento que el HCD le dio el último viernes a un proyecto que, desde su área, se venía trabajando hace un tiempo junto con la Cámara de Comercio y afirmó que se aguarda que más locales gastronómicos se sumen a la iniciativa.

“Este tema, independientemente de la ordenanza aprobada el último viernes en el HCD que por supuesto nos suma mucho, lo venimos trabajando hace un tiempo en conjunto con la Cámara de Comercio la cual nos acercó un listado de locales que estarían dispuestos (en principio unos 12 y podrían ser más) a participar en este formato”, comentó Fabris a La Opinión antes de recordar que “la realidad es que, hoy por hoy, la eximición que hizo el Municipio y que aprobó el HCD establece que los comercios están liberados del pago del permiso de mesas al aire libre”.

Cada caso en particular

En este sentido, la funcionaria comentó: “Lo que sí vamos a hacer, de la misma manera que lo hicimos en la etapa inicial de apertura de los comercios gastronómicos, es evaluar cada caso en particular para conocer cuál es su situación porque no todos los comercios tienen las mismas veredas, ni la misma posibilidad de poner mesas. Por otro lado, no todos los comercios tienen la opción de que se corten las calles. Entonces, toda esa evaluación la vamos a ir haciendo cuando tengamos la reglamentación de la ordenanza, local por local, y vamos a ir armando un croquis de cada uno de los lugares gastronómicos para que cada uno, de la misma manera que tiene su croquis de funcionamiento y protocolo para la parte interna del local, lo tenga para la parte externa”.

Interés

Fabris se mostró confiada en que “los comercios se van a enganchar”. “Y, de hecho, ya hay muchos que están interesados. Son 33 los comercios que están inscriptos para trabajar, no todos trabajan todos los días ni en los dos turnos horarios, cada uno tiene un formato de trabajo independiente que vamos viendo con ellos individualmente y, tanto para la Municipalidad como para la Cámara, es una alternativa que queremos potenciar porque entendemos que no sólo minimiza los riesgos ante la circulación del virus ya que hablamos del aire libre y sabemos que el aire libre minimiza los riesgos sino que, además, en términos económicos les da a ellos la posibilidad de aumentar en gran volumen su capacidad de venta en el local. Hoy ellos tienen reducida la capacidad de venta porque por el distanciamiento son pocas la cantidad de mesas que ellos pueden tener en sus locales y, de esta manera, a aire libre, también se van a hacer croquis de distanciamiento, pero tendrían más posibilidades de sumar mucha más capacidad de venta”, explicó.