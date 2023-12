Expectativas, temores y mucha incertidumbre tras el anuncio del DNU

Dirigentes locales de distintos espacios políticos, y referentes de otros ámbitos también, dieron su parecer sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia anunciado este se,ama por el Presidente de la Nación Javier Milei y analizaron los alcances, proyecciones e impacto que podría generar en la sociedad argentina.

Derogación de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas y transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización; modernización del régimen laboral; modificaciones al régimen de empresas farmacéuticas para fomentar la competencia y reducir costos; e incorporación de herramientas digitales para trámites de los registros automotores, son algunas de las medidas contempladas en el DNU.

“A un buen puerto”

El dirigente del PRO de Trenque Lauquen y uno de los fundadores de dicho espacio político en nuestra ciudad, Carlos Bilbao, se refirió a lo anunciado por el Presidente Milei y expresó que en el mundo hay varios países donde prima el libre mercado, aunque reconoció que en Argentina lo difícil será “pasar de un país con todo regulado y controlado a este sistema de libre mercado que se propone y que seguramente provoca un trauma muy importante”.

En ese sentido agrego que “a muchos les va a costar acostumbrarse. Pero ya hay muchas leyes viejas que han sido modificadas por DNU o el Congreso”. “Es bastante dificultoso realizar el seguimiento para atrás de las leyes originales que se fueron modificando”, añadió.

Y remarcó que como sucede con todo cambio abrupto “va a ser traumático y en algunos casos dramático, pero se va a llegar a un buen puerto”.

Respecto a la desregulación de la economía, Bilbao aseguró estar a favor al tiempo que coincidió también con la iniciativa de que los sindicatos no manejen las obras sociales. “Los sindicatos no deben tener obras sociales, hay que sacárselas, tiene que ir al Estado, lo que hizo Menem, y que después, como un error, las entregó Néstor (Kirchner)”, señaló.

También consideró que en líneas generales el programa de gobierno será positivo, aunque reconoció que como en todo cambio sustancial, habrá momentos de “zozobra”. “Estoy seguro de que todo va a ser bueno, en mucho tiempo, y va a ser doloroso porque muchos van a quedar en el camino, porque los cambios son grandes”, sostuvo.

“Las tiranías actúan así”

La Dra. Mónica Estévez, histórica dirigente del justicialismo local, también se refirió al DNU impulsado por el Gobierno nacional y sostuvo que “es la primera vez en la historia argentina que el Poder Ejecutivo se arroga facultades legislativas que la Constitución prohíbe”. “Francamente, puede constituirse en una tiranía” dijo.

Y agregé que “se están eliminando derechos adquiridos por los ciudadanos inclusive en materia como los laborales donde realmente el Ejecutivo no tiene facultad, es muy grave lo que ha pasado”.

Por otra parte, la dirigente local expresó que el DNU también “habilita a temas muy graves que tienen que ver con la soberanía, afecta a las empresas públicas y el día a día de la gente”.

Respecto al tratamiento del DNU por parte del Poder Legislativo, Estévez remarcó: “La convocatoria la debe hacer el Ejecutivo, y no sabemos cuándo va a ser, esto es inconstitucional porque el decreto se arroga cosas que no puede y de esta manera se está vulnerando el sistema democrático. Vivimos horas de angustia porque no sabemos cómo va a ser el futuro. Y hay una gran hipocresía y mentiras, se hace una descripción de por qué llegar al decreto atribuyendo a la herencia donde no se menciona la deuda contraída por Macri y Caputo, hoy socios de Milei. Y en lo personal, me siento igual que todos, angustiada, sin saber lo que se viene”.

“No hemos tomado real dimensión aun del fondo y las implicancias del DNU, pero es mucho más grave de lo que se piensa esta quita de derechos de la normativa. Están entregando la patria y la soberanía vulnerando los derechos de todos. Las tiranías actúan así, sin importarles lo que piensa la gente”, sintetizó.

“Gran preocupación”

Por su parte, el concejal de Juntos por el Cambio y dirigente de la UCR local Esteban Vidal señaló que el DNU impulsado por el Presidente Milei le genera “gran preocupación y va a llevar un tiempo tomar real dimensión de lo que implicará”. “Esto es lo que decía Milei que iba a hacer, pero me genera preocupación la desregulación porque los ciudadanos quedan desprotegidos”, comentó.

En este sentido agregó: “Tenemos tendencias de monopolio y las leyes que se pretenden derogar defendían a los consumidores, y no estoy de acuerdo. Nosotros tenemos que decir lo que pensamos, me preocupan las formas pero más el fondo de lo que está pasando”.

Respecto al impacto que podrían tener las medidas anunciadas, Vidal remarcó: “No me gusta hacer futurología, muchos piensan que esto está bien, pero creo que esto no va a tener un buen resultado. Me gustaría un presidente que esté ejerciendo el gobierno con otras políticas públicas, pero creo que esta desregulación nos deja desprotegidos”.

El edil también se manifestó en torno a la desregulación del mercado laboral y en la misma línea de pensamiento que venía sosteniendo indicó que “hay cosas para arreglar, como el empleo en negro, pero habilitar para tener 8 monotributistas es una locura, pone a la gente ante una situación muy difícil. Aunque habría que discutirlo, espacio que no hubo”. “No creo que esto traiga nada nuevo”, culminó.

Al Parlamento

También se manifestó en torno al DNU la UCR de Trenque Lauquen, como partido, compartiendo un comunicado de la Mesa Nacional del centenario partido

En el mismo se señala entre otros conceptos: “Nuestro partido se caracterizó a lo largo de su historia por la defensa del sistema democrático y sus instituciones. Ninguna crisis se resuelve avasallando la institucionalidad democrática. Frente a la presentación del Mega DNU que, con 366 artículos deroga y modifica un sinnúmero de leyes y decretos, la Unión Cívica Radical insta al Presidente a convocar a Sesiones Extraordinarias con el fin de poder analizar en detalle las distintas propuestas en el ámbito que corresponde, el Parlamento. Esto permitirá debatir todas las iniciativas en profundidad y acompañar aquellas que sean positivas para los argentinos. Por la vía del DNU resulta imposible hacer este trabajo, porque solo se puede aprobar o rechazar en su totalidad. Y en el contenido hay cuestiones positivas, pero también otras muy preocupantes”.

El campo

En tanto, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), entidad que nuclea a distintas asociaciones del sector, manifestó su apoyo a las medidas anunciadas por el Presidente Javier Milei el pasado 20 de diciembre a través del DNU, que incluyen cambios en las normativas legales, comerciales, productivas y laborales, una desregulación de la economía y eliminación de trabas burocráticas.

“Esta batería de medidas apuntadas a transformar el estado actual de la Nación, redefinir el rol del Estado, disminuir el déficit fiscal imperante, abrir a la competencia, desregular y perfilar una Argentina en línea con el resto de los países exitosos del mundo, merecen el respaldo global de entidades como la nuestra, que viene reclamando desde muy largo tiempo, estas transformaciones”, indican desde CRA.

Entre los principales argumentos que esgrimen desde la entidad ruralista, se mencionan la necesidad del control del gasto en las cuentas públicas y la rápida reducción del déficit fiscal. “No caben dudas que se imponía un cambio radical en el manejo de las cuentas públicas, ya que no hay posibilidad de crecimiento y desarrollo armonioso de la producción y la economía con un déficit que se deglute las buenas intenciones, máxime cuando este va acompañado de medidas tendientes a maniatar, intervenir, restringir y entorpecer”, detalla el comunicado.

“Tampoco podemos olvidar que esas recetas intervencionistas han llevado a la Argentina a los peores guarismos de su historia en materia de pobreza e indigencia, lo que evidencia la decadencia de un modelo populista que atrasa y detiene la producción, al tiempo que fabrica miseria y marginalidad”, agregan desde CRA.

Aunque más allá de este apoyo inicial, desde CRA señalaron: “Entendemos que con la cautela que debe tenerse hasta poder analizar punto por punto cada elemento del DNU anunciado, tomamos con optimismo los ejes rectores de las medidas esgrimidas en pos de la desregulación, el no intervencionismo estatal y la competencia”.

Esta manifestación oficial de CRA llega luego de que Federación Agraria Argentina emitiera previamente otro comunicado en el que rechaza la apertura de la compra de tierras por extranjeros, uno de los ítems vinculados al agro que se destacó del DNU.

Salud

Por otro lado se planteó mediante el DNU la modificación al marco regulatorio de la medicina prepaga y las obras sociales, la eliminación de las restricciones de precios a la industria prepaga y la incorporación de las empresas de medicina prepaga al régimen de obras sociales.

Sobre estos y otros temas se intentó consultar a la dirigencia del ámbito gremial local, aunque se prefirió ahondar más en el tema y esperar a la concreción de algunas reuniones importantes para el plano sindical regional antes de declarar públicamente al respecto.

Por lo pronto, hay prepagas que ya anuncian a sus afiliados aumentos del orden del 40% para enero.

En el ámbito de los profesionales de la salud, por otra parte, se estima que la mayor apertura a las importaciones puede favorecer la adquisición de ciertos insumos que estaban escaseando, aunque por otro lado se teme por una continuidad en la escalada de valores de los insumos y, con ello, de las prestaciones también.

Comercios

En el ámbito comercial, de la industria y los servicios local las miradas son variadas, algunas en favor de determinadas medidas que contempla el DNU, otras con una visión crítica.

Por un lado, quienes manejaban productos importados y en los últimos años se vieron afectados por la imposibilidad de abastecerse normalmente, tienen buenas expectativas en ese sentido.

Por otro lado, hay incertidumbre respecto a los rumbos que puede tomar la financiación con tarjetas de crédito a partir de cambios en ese plano también.

En líneas generales, se espera que transcurra un tiempo para que haya más claridad sobre todos los aspectos contemplados.

Cabe señalar que para el ámbito comercial, industrial y de los servicios se presentaron medidas como derogación de la Ley de Góndolas “para que el Estado deje de meterse en las decisiones de los comerciantes argentinos”; derogación del Observatorio de Precios del Ministerio de Economía y de las leyes de Alquileres, Compre Nacional, Promoción Industrial y Promoción Comercial; y reforma del Código Aduanero para facilitar el comercio internacional, entre otras.

En análisis

Por otro lado, desde el Colegio de Abogados del Departamento Judicial Trenque Lauquen (CADJTL) informaron que como miembros de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) se participará del análisis del DNU 23/70 dictado por el Ejecutivo Nacional.

La mencionada Federación emitió un comunicado anunciando que “se encuentra abocada a un exhaustivo análisis del mismo habiendo requerido opinión fundada al Instituto de Estudios Legislativos sobre su constitucionalidad y afectación de su contenido a una gran parte de la legislación vigente”.