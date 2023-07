Expectativas económicas de cara a las semanas previas a las elecciones PASO

En poco más de un mes se desarrollarán las elecciones PASO y, en una Argentina siempre convulsionada desde el punto de vista económico, cualquier instancia electoral puede afectar de una u otra manera a diferentes sectores del mercado hasta que se defina cuál de las propuestas de gobierno será la que se imponga en los comicios y administre los destinos de la Nación por los próximos cuatro años.

En ese marco, La Opinión consultó a representantes locales de diferentes rubros para saber qué puede esperarse para las semanas que siguen. De esta manera, en algunos comercios como panaderías, emprendimientos gastronómicos, almacenes y quioscos, se señaló que se prevé que todo continuará igual, con un movimiento estable aunque marcado por un índice inflacionario preocupante.

Por su parte, la mayor afectación se sentirá en el sector inmobiliario donde, según el interés del inversor, podría sentirse un freno hasta tanto no se defina qué candidato resultará ganador.

Afectación

El corredor público Ricardo Sacco comentó: “El tema inmuebles es diferente a cualquier otro rubro y el tema de las elecciones puede frenar un poco la actividad. Siempre hay alguna excusa: que las elecciones, que el arreglo con el FMI, que el dólar. Lo que nosotros vemos es que la cuestión política influye en un sector de la sociedad, el que está lejos de poder comprar una propiedad, no le influye para nada. En cambio, el que tiene la plata lo duda, lo piensa un poco, porque muchas veces no sabe si va a subir o va a bajar su valor y todo está más en estudio y análisis tanto del lado del comprador como del vendedor”.

A esto agregó: “Lo que hemos visto es que el que tiene la plata y la tiene guardada la trata de invertir porque movimiento hay y, si tiene la posibilidad, efectúa la compra más allá de que venga o no un cambio de gobierno. Y hay otra gente que no”.

Sector agropecuario

Asimismo, Sacco comentó que “lo que se ve es que en el sector agropecuario la compra y venta de un campo es más pensada la inversión porque un determinado gobierno puede dar más beneficios al sector agropecuario y otro puede castigarlo. En ese caso, la gente que está pensando en comprar un campo lo analiza un poco más y está expectante sobre lo que va a pasar, el que compra una vivienda familiar no, porque los montos son inferiores”.

“Sí hemos notado que se ha frenado el inversor del pozo, aquél que se va a meter a comprar un departamento que se lo van a entregar en dos o tres años, en ese caso sí, porque no sabe si meterse en pesos ajustables con el índice de construcción que va copiando la inflación y se incrementa mucho y tampoco se quiere meter en pesos porque en pesos puede financiar a dólar oficial o dólar billete. Si hay un cambio de gobierno se puede estimar que el dólar oficial podría devaluar e irse a valores muy altos y la gente le tiene miedo. Creo que, en síntesis, lo que es inversión con el tema de la plata en efectivo de contado e inversiones chicas, la gente si se le presenta la oportunidad no piensa en que hay elecciones, pero sí el más pensante es el productor agropecuario o el que está pensando en invertir en campos”, opinó.

Kioscos y almacenes

Juani es propietario de un quiosco y un almacén. Desde ese lugar, consideró que el periodo pre electoral no presentará mayores cambio. “La verdad que prácticamente no cambia nada. El movimiento sólo cambia cuando hay mucho aumento de golpe por la inflación y por este tipo de cosas que pasan todo el tiempo y no sólo cuando hay elecciones, así que no se siente mucho el cambio, pero ya estamos medio acostumbrados a la vorágine de la suba de precios. Respecto a las elecciones, no hay mucho cambio, sólo que más cerca de las elecciones se habla más sobre el tema, la típica conversación de almacén. Pero en venta y movimiento sigue todo igual”, sostuvo.

Gastronomía y panadería

Cristina es dueña de una panadería y también dejó su visión respecto de lo que podría ocurrir durante las semanas que siguen: “Respecto de mi rubro, el pan es un producto de todos los días y se va a seguir comprando. Más allá de las elecciones, se nota cómo la inflación castiga el bolsillo de la gente que antes compraba 1 kilo y ahora lleva menos. Las elecciones no influyen tanto, salvo el domingo en que se desarrollan, ese día se elabora un poco más porque las familias se juntan. Pero más allá de elecciones o no elecciones, la economía hoy está muy mal, aumentan mucho los insumos”.

Por último, Leandro un emprendedor gastronómico y que vende sus productos de elaboración artesanal a distintos comercios de Trenque Lauquen, opinó: “Creo que los precios de los insumos van a aumentar en este tiempo como ya vienen aumentando y, lógicamente, lo que yo vendo también lo tendré que aumentar. Pero el movimiento se va a mantener estable, ni va a caer ni va a aumentar”.